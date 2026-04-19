O πάπας Λέων στηλίτευσε σήμερα την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, απευθύνοντας έκκληση «τα όπλα να σιγάσουν και η οδός του διαλόγου να ακολουθηθεί».

Ο πάπας απηύθυνε αυτήν την έκκληση έπειτα από μία λειτουργία έξω από την πρωτεύουσα της Ανγκόλα Λουάντα, στην οποία παρέστησαν περίπου 100.000 άνθρωποι.

Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας εξήρε επίσης την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ που στηρίζει το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την έναν «λόγο ελπίδας».