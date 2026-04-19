Η Σερβία βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της μεταψυχροπολεμικής ιστορίας της. Ύστερα από περισσότερο από δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βελιγράδι καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα που οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον αναπόφευκτο: θα επιλέξει οριστικά την ευρωπαϊκή πορεία ή θα συνεχίσει να ισορροπεί ανάμεσα στη Δύση, τη Ρωσία και, ολοένα περισσότερο, την Κίνα;

Η πίεση προς τη Σερβία έχει ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Η ΕΕ, που μέχρι πρόσφατα ανεχόταν την πολιτική «ισορροπίας» του Βελιγραδίου, θεωρεί πως η εποχή των διπλών μηνυμάτων φτάνει στο τέλος της. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η προσπάθεια της Ευρώπης να περιορίσει την επιρροή της Μόσχας στα Βαλκάνια έχουν μετατρέψει τη Σερβία σε κεντρικό πεδίο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Η πίεση προς τον Βούτσιτς και ο ρόλος της Ρωσίας

Στο επίκεντρο αυτής της πίεσης βρίσκεται ο πρόεδρος Aleksandar Vučić. Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Σέρβος ηγέτης ακολούθησε μια πολιτική πολλαπλών κατευθύνσεων: διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, οικονομική συνεργασία με την Κίνα και ταυτόχρονη προβολή ως παράγοντας σταθερότητας στα Βαλκάνια.

Το μοντέλο αυτό φαίνεται πλέον να εξαντλείται. Η ΕΕ ζητεί από τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ιδίως απέναντι στη Ρωσία. Η χώρα παραμένει μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, διατηρώντας στενή ενεργειακή και πολιτική σχέση με το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα εξακολουθεί να ασκεί ισχυρή επιρροή στη Σερβία, κυρίως λόγω της στήριξης που παρέχει στο ζήτημα του Κοσόβου μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για πολλούς Σέρβους, το Κόσοβο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και της πολιτικής ζωής της χώρας.

Το αδιέξοδο με το Κόσοβο και οι ευρωπαϊκές πιέσεις

Οι Βρυξέλλες έχουν καταστήσει σαφές ότι χωρίς ουσιαστική εξομάλυνση των σχέσεων με το Kosovo δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική ένταξης. Δεν ζητούν επίσημη αναγνώριση, αλλά μια de facto αποδοχή της πραγματικότητας: ανοιχτά σύνορα, συνεργασία και τερματισμό των εντάσεων στο βόρειο Κόσοβο.

Για το σερβικό πολιτικό σύστημα, ακόμη και αυτή η προσέγγιση θεωρείται πολιτικά επικίνδυνη. Ο Βούτσιτς γνωρίζει ότι οποιαδήποτε απομάκρυνση από τη Ρωσία ή υποχώρηση στο Κόσοβο θα μπορούσε να του κοστίσει τη στήριξη των εθνικιστικών τμημάτων της κοινωνίας και μέρους του κόμματός του, του Serbian Progressive Party. Έτσι, επιλέγει να καθυστερεί και να διαπραγματεύεται χωρίς δεσμεύσεις, κερδίζοντας χρόνο.

Οικονομική εξάρτηση και ευρωπαϊκά διλήμματα

Στις Βρυξέλλες ενισχύεται η άποψη ότι η Σερβία δεν μπορεί να απολαμβάνει τα οικονομικά οφέλη της ευρωπαϊκής πορείας χωρίς να αναλαμβάνει αντίστοιχες πολιτικές υποχρεώσεις. Η χώρα έχει λάβει δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και κοινοτικά κονδύλια, ενώ η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος.

Παρά τη φιλορωσική ρητορική, η οικονομική πραγματικότητα της Σερβίας είναι ήδη βαθιά ευρωπαϊκή. Ωστόσο, η ΕΕ προειδοποιεί ότι η χρηματοδότηση μπορεί να περιοριστεί ή να παγώσει, εάν η Σερβία δεν ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δεν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου. Συζητείται ακόμη και η απώλεια έως 1,5 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η εσωτερική κρίση και οι κοινωνικές πιέσεις

Η κρίση δεν είναι μόνο γεωπολιτική αλλά και εσωτερική. Τα τελευταία χρόνια, στη Σερβία αναπτύσσεται ένα νέο κύμα κοινωνικής αμφισβήτησης. Οι κινητοποιήσεις μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ ανέδειξαν ζητήματα διαφθοράς και κρατικής ανεπάρκειας.

Μια νέα γενιά πολιτών ζητά δημοκρατία και ανεξάρτητους θεσμούς. Η ΕΕ θεωρεί ότι αυτή η κοινωνική δυναμική μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τον Βούτσιτς. Το δίλημμα για τη Σερβία δεν είναι μόνο «Ευρώπη ή Ρωσία», αλλά και «δημοκρατική μεταρρύθμιση ή αυταρχική σταθερότητα».

Η επιρροή της Κίνας και η στρατιωτική ισορροπία

Παράλληλα, η Σερβία ενισχύει τις σχέσεις της με την Κίνα, η οποία χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομών και βιομηχανικές επενδύσεις. Το Πεκίνο βλέπει τη Σερβία ως πύλη εισόδου στα Βαλκάνια, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς θεωρείται ότι αυξάνει την οικονομική εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Η χώρα παραμένει στρατιωτικά ουδέτερη και δεν επιθυμεί ένταξη στο NATO, κυρίως λόγω των γεγονότων του 1999. Παρά ταύτα, εξοπλίζεται εντατικά, αγοράζοντας οπλικά συστήματα από τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Κίνα και τη Ρωσία, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε κοινή παραγωγή drones με το Ισραήλ.

Ενεργειακή μετάβαση και κοινωνικός διχασμός

Η Σερβία επιχειρεί ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, στρεφόμενη προς το αζερικό αέριο και νέες διασυνδέσεις μέσω Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Παρ’ όλα αυτά, η ρωσική επιρροή παραμένει ισχυρή και δύσκολα ανατρέπεται βραχυπρόθεσμα.

Στο εσωτερικό, η κοινωνία εμφανίζεται βαθιά διχασμένη. Η υποστήριξη προς την ΕΕ έχει υποχωρήσει κάτω από το 40%, ενώ οι αντίπαλοι της ευρωπαϊκής πορείας υπερτερούν. Η απογοήτευση για την αργή διαδικασία ένταξης και η φιλορωσική κουλτούρα ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό.

Η στρατηγική σημασία των επιλογών

Η Σερβία αποτελεί κρίσιμο κρίκο για την Ευρώπη. Αν στραφεί οριστικά προς τη Ρωσία και την Κίνα, τα Δυτικά Βαλκάνια κινδυνεύουν να μετατραπούν σε ζώνη μόνιμης αστάθειας. Αν, αντίθετα, επιλέξει την ευρωπαϊκή πορεία, θα πρόκειται για στρατηγική νίκη της ΕΕ σε μια περιοχή που παραμένει εύθραυστη.

Η χώρα βρίσκεται σε ιστορικό σημείο καμπής. Για χρόνια προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Σήμερα, όμως, η Ευρώπη ζητά ξεκάθαρη απάντηση — μια απόφαση που θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της Σερβίας, αλλά και την ισορροπία ολόκληρων των Βαλκανίων τις επόμενες δεκαετίες.