Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανέθεσε στην ιστορικό Άννα Κέι τη συγγραφή της επίσημης βιογραφίας της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, σύμφωνα με ανακοίνωση των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Η Άννα Κέι θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά έγγραφα της εκλιπούσας βασίλισσας, η οποία απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022, έπειτα από 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο. Παράλληλα, θα της δοθεί η δυνατότητα να πάρει συνεντεύξεις από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος της Ελισάβετ Β΄.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του Μπάκιγχαμ, «θα μπορέσει να συνομιλήσει με όσους τη γνώριζαν καλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και της βασιλείας της, συμπεριλαμβανομένων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων (PA), ο Κάρολος Γ΄ επιθυμούσε μια γυναίκα συγγραφέα για την επίσημη βιογραφία της μητέρας του. Η Άννα Κέι δήλωσε ότι «θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποδώσει δικαιοσύνη στη ζωή και στο έργο της».

Ανάμεσα στα έργα της ξεχωρίζει το βιβλίο «The Restless Republic: Britain Without a Crown», που εξετάζει την 11ετή περίοδο κατά την οποία η Βρετανία λειτούργησε ως δημοκρατία μετά την εκτέλεση του βασιλιά Καρόλου Α΄ το 1649.

Η Κέι περιέγραψε την Ελισάβετ Β΄ ως «μια εξαιρετική γυναίκα» που έζησε σε «έναν αιώνα γεμάτο αναταραχές», υπενθυμίζοντας ότι γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926, πριν από έναν αιώνα.

Οι αποκαλύψεις των επίσημων βιογραφιών

Οι επίσημες βιογραφίες μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχουν κατά καιρούς αποκαλύψει απρόσμενες λεπτομέρειες. Ο Γουίλιαμ Σόκρος, για παράδειγμα, στην επίσημη βιογραφία της μητέρας της Ελισάβετ Β΄, είχε αποκαλύψει ότι η σύζυγος του Γεωργίου Στ΄ έπασχε από καρκίνο του εντέρου και είχε υποβληθεί σε θεραπεία, σύμφωνα με το PA.

Η ίδια φέρεται να θεωρούσε ότι ο βασιλιάς Εδουάρδος Η΄ ήταν «τυφλωμένος από έρωτα» όταν παραιτήθηκε από τον θρόνο το 1936 για να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον, η οποία ήταν δύο φορές διαζευγμένη.