Μια επιστολή και παιδικά σκίτσα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό, πρόκειται να δημοπρατηθούν μετά τον εντοπισμό τους σε μια ξεχασμένη βαλίτσα κάτω από κρεβάτι.

Τα σκίτσα δημιουργήθηκαν όταν η τότε δεκάχρονη πριγκίπισσα Ελισάβετ έστειλε σημείωμα στην Μπέατρις Στίλμαν, μέλος του προσωπικού στη βασιλική έπαυλη Royal Lodge το 1936. Η επιστολή αποτελεί ένα σπάνιο τεκμήριο της παιδικής της ηλικίας, αποκαλύπτοντας την ευαισθησία και τη φαντασία της μικρής τότε διαδόχου.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Hansons στο Ηνωμένο Βασίλειο, το γράμμα θα βγει στο σφυρί στις 27 Φεβρουαρίου, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης μεταξύ 2.000 και 4.000 αγγλικών λιρών (2.500 έως 5.000 δολάρια). Η παραλήπτρια της επιστολής απεβίωσε το 1993, ωστόσο, όπως αναφέρει το περιοδικό People, το περιεχόμενο ήρθε στο φως μόλις τα τελευταία δύο χρόνια.

Το σημείωμα στάλθηκε ενώ η βασίλισσα βρισκόταν σε διακοπές στην Κορνουάλη, σε ηλικία περίπου δέκα ετών. Στη σελίδα υπάρχουν αρκετά σκίτσα, κυρίως άλογα —ένα από τα αγαπημένα θέματα της αείμνηστης μονάρχη— καθώς και φιγούρες ενός αγοριού με το όνομα «Τζον», ενός κοριτσιού με το όνομα «Μαίρη» και ενός σκύλου που ονομάζεται «Τζιμ».

Η επιστολή ξεκινά με τη φράση «Αγαπητή Μπέατρις, σου στέλνω μερικές πρίμουλες που μαζέψαμε, άγριες…» και συνεχίζει με τρυφερές αναφορές στην καθημερινότητα της μικρής Ελίζαμπεθ, αποτυπώνοντας μια εικόνα αθωότητας και οικογενειακής θαλπωρής.

Όπως εξηγεί ο Τζάστιν Μάθιους από τον οίκο Hansons, η επιστολή πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ 1936 και 1940, πριν τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας μετακομίσουν στο Κάστρο του Ουίνδσορ λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Περιγράφονται ειδυλλιακές παιδικές διακοπές πριν από τον πόλεμο, σε μια εποχή που η Κορνουάλη ήταν δημοφιλής προορισμός για εύπορες οικογένειες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ήταν σύνηθες τα παιδιά να αλληλογραφούν με το προσωπικό του σπιτιού που αγαπούσαν».