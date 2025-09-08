Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ ηγήθηκαν των βασιλικών φόρων τιμής για την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τη Δευτέρα, ενώ ο αδελφός του πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στη Βρετανία και απέτισε και εκείνος φόρο τιμής στη γιαγιά του στον τόπο ταφής της.

Η Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης στη βρετανική ιστορία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο κάστρο Μπαλμόραλ —την καλοκαιρινή της κατοικία στη Σκωτία— ύστερα από 70 χρόνια στον θρόνο.

Για να τιμήσουν τη μνήμη της, ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, και η Κέιτ επισκέφθηκαν το τοπικό παράρτημα της Οργάνωσης Γυναικών (Women’s Institute – WI) κοντά στο σπίτι τους στο Ουίνδσορ, μια οργάνωση ιδιαίτερα αγαπητή στη βασίλισσα.

Η Ελισάβετ ήταν μέλος της WI επί 80 χρόνια και πρόεδρος του παραρτήματος κοντά στην κατοικία της στο Σάντρινγκχαμ της ανατολικής Αγγλίας από το 2003 έως τον θάνατό της.

Την ίδια στιγμή, λίγο μετά την άφιξή του από την Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ, λιγότερο από 16 χιλιόμετρα μακριά, για να καταθέσει λουλούδια στον τόπο όπου αναπαύεται η βασίλισσα δίπλα στον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο.

Παρά την εγγύτητα, δεν αναμένεται να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο αδελφών, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες μετά τη δημόσια ρήξη τους. Ωστόσο, υπάρχουν εικασίες ότι ίσως ο Χάρι συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά έπειτα από 20 μήνες.

Ο Κάρολος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μπαλμόραλ με τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, και δεν είχε προγραμματίσει δημόσια εμφάνιση για την επέτειο — η οποία συμπίπτει και με την ημέρα ανόδου του στον θρόνο.

Την Κυριακή, ο βασιλιάς και η βασίλισσα παρακολούθησαν λειτουργία στην τοπική εκκλησία Crathie Kirk, όπου έγιναν ειδικές προσευχές για την Ημέρα της Διαδοχής αλλά και για την Δούκισσα του Κεντ, σύζυγο του ξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας, η οποία απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δημοσίευσε φωτογραφία της βασίλισσας με το μήνυμα:

«Θυμόμαστε τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, 1926–2022