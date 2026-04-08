Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Robert Hardman, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ βρέθηκε στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης το ταραχώδες καλοκαίρι του 1969. Ο Hardman έκανε τις αποκαλύψεις αυτές μιλώντας στην εκπομπή του Daily Mail «Palace Authorised» στο YouTube.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, το Μπάκιγχαμ είχε τότε ανακοινώσει ότι η βασίλισσα είχε προσβληθεί από γρίπη, προκειμένου να καλύψει το γεγονός πως είχε ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις της και είχε αποσυρθεί στο κρεβάτι. Ο Hardman έχει ερευνήσει εκτενώς τη βασιλεία της Ελισάβετ Β΄ για το νέο του βιβλίο «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story», που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

Επικαλούμενος ανώνυμη πηγή από το Παλάτι, ο συγγραφέας υποστήριξε ότι το καλοκαίρι του 1969 ήταν εξαιρετικά πιεστικό για τη βασίλισσα, εξαιτίας της ανακήρυξης του Καρόλου ως πρίγκιπα της Ουαλίας. Η τελετή είχε σχεδιαστεί ως ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικό γεγονός, το πρώτο που θα μεταδιδόταν έγχρωμα, στο κάστρο του Caernarfon στη βορειοδυτική Ουαλία.

Ωστόσο, κατά την προετοιμασία της τελετής, μια ουαλική αυτονομιστική ομάδα είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί τόσο πριν όσο και την ημέρα της τελετής. Ο Hardman χαρακτήρισε την εκδήλωση ως «μια δεύτερη στέψη», προσθέτοντας ότι επρόκειτο για μια περίοδο έντασης που επεκτεινόταν πέρα από τη Βρετανία.

Η πίεση και η ανησυχία για την ασφάλεια του Καρόλου

«Ήταν μια πολύ τεταμένη στιγμή. Λίγους μήνες αργότερα ξέσπασαν ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε όλο τον κόσμο υπήρχε αναστάτωση — μόλις είχαν δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο Μπόμπι Κένεντι στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε ο βιογράφος. «Οι άνθρωποι ανησυχούσαν πραγματικά για την πορεία που έπαιρνε ο κόσμος».

Ο Hardman πρόσθεσε ότι η πίεση πάνω στη βασίλισσα και την οικογένειά της αυξανόταν σταθερά όσο πλησίαζε η ημέρα της ανακήρυξης, καθώς η Ελισάβετ Β΄ «φοβόταν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε». Η ίδια, όπως είπε, θεωρούσε ανέκαθεν πως αν κάτι συνέβαινε σε εκείνη, θα το δεχόταν ως μέρος του καθήκοντός της. Όμως αυτή τη φορά, η απειλή αφορούσε τον γιο της, την εκδήλωση και ολόκληρη την οικογένεια.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τελετής, ο Κάρολος ξεκίνησε περιοδεία στην Ουαλία, ενώ η βασίλισσα επέστρεψε στο Λονδίνο, ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα καθήκοντά της για μία εβδομάδα. «Ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο για εκείνη», τόνισε ο Hardman, αναφέροντας ότι είχε προγραμματίσει να παραστεί στους τελικούς του Wimbledon και σε διάφορες δεξιώσεις στους κήπους του Παλατιού, που τελικά ματαιώθηκαν.

Το παρασκήνιο της «γρίπης»

Παρά το γεγονός ότι η τελετή ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, η βασίλισσα φέρεται να είχε καταβληθεί από την ένταση και τον φόβο για την ασφάλεια του γιου της. «Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι υπέφερε από γρίπη — κάτι ασυνήθιστο για τις αρχές Ιουλίου», σχολίασε ο Hardman. «Άτομο πολύ κοντά στο επιτελείο της μου είπε ότι δεν επρόκειτο για γρίπη, αλλά για νευρική εξάντληση».

Ο συγγραφέας κατέληξε λέγοντας ότι, παρότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης νευρική κατάρρευση, ήταν «το πλησιέστερο που έφτασε ποτέ σε κάτι τέτοιο», καθώς η Ελισάβετ Β΄ επέστρεψε στα καθήκοντά της λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα.

Πηγή: Daily Mail