Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Βούλγαροι ψηφοφόροι για τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια, σε μια αναμέτρηση που θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα της χώρας. Αδιαφιλονίκητο φαβορί εμφανίζεται ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος δεσμεύεται να αποκαταστήσει την πολιτική ισορροπία και να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και γνωστός για τον ευρωσκεπτικισμό του, έχει ταχθεί κατά της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Παραιτήθηκε από τον προεδρικό θώκο τον Ιανουάριο, προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, λίγους μήνες μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που οδήγησαν στην πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης τον Δεκέμβριο.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης μετά την υιοθέτηση του ευρώ τον Ιανουάριο αποτελεί βασικό ζήτημα για τους πολίτες. Το θέμα αυτό φαίνεται να απασχολεί περισσότερο από τις προτροπές του Ράντεφ για βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα ή για επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Παρασκευής, το κόμμα του Ράντεφ, η Προοδευτική Βουλγαρία (PB), συγκεντρώνει ποσοστό 35%, αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο. Αν επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για την καλύτερη εκλογική επίδοση κόμματος στη χώρα εδώ και χρόνια, αν και δεν εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αυξημένο αναμένεται και το ενδιαφέρον των εκλογέων. Η εταιρεία Alpha Research προβλέπει συμμετοχή γύρω στο 60%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 34% που καταγράφηκε στις εκλογές του Ιουνίου 2024.

Οι ίδιες έρευνες καταγράφουν απογοήτευση για το άλλοτε κραταιό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο κατατάσσεται δεύτερο με 18%.

Ο Ράντεφ έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το GERB, αλλά και με το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, του οποίου ο επικεφαλής Ντέλιαν Πεέβσκι έχει δεχθεί κυρώσεις για διαφθορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Ως πιθανός εταίρος για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού προβάλλει το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), που συγκεντρώνει περίπου 12% στην πρόθεση ψήφου και υποστηρίζει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων.

Η πορεία της χώρας και το διαχρονικό πρόβλημα της διαφθοράς

Η Βουλγαρία αναπτύχθηκε ραγδαία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989 και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σημαντικά, η ανεργία παραμένει από τις χαμηλότερες στην ΕΕ και η οικονομία ενισχύθηκε μετά την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη.

Ωστόσο, η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πλήγμα. Η Βουλγαρία κατατάχθηκε στην 84η θέση του δείκτη της Transparency International για το 2025, στο ίδιο επίπεδο με την Ουγγαρία, τη χώρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ.

«Ελπίζουμε πραγματικά πως κάτι θα αλλάξει και ότι οι διεφθαρμένοι ηγέτες μας θα αντικατασταθούν», δηλώνει η 82χρονη Τεμενούσκα Βάσεβα, εκφράζοντας το κλίμα προσδοκίας που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας.