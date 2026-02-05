Η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία ολοκληρώνεται χωρίς σημαντικά προβλήματα, παρά τις αρχικές ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού.

Οι πολιτικές αναταραχές στη χώρα συνεχίζονται, με την παραίτηση του προέδρου πριν από τρεις εβδομάδες και του πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο, λόγω κατηγοριών για διαφθορά και αντιδράσεων για αυξήσεις φόρων.

Δεν έχουν προγραμματιστεί εκλογές για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, και παραμένει αβέβαιο το πότε θα διεξαχθούν.

Η υιοθέτηση του ευρώ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο προκλήσεων για τη Βουλγαρία, αλλά μέχρι τώρα εκτός από μερικούς φόβους για αύξηση του πληθωρισμού η μετάβαση δείχνει να κυλά ομαλά, δείχνουν στοιχεία των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Η μετάβαση στο ευρώ έχει προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες της χώρας ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν, τουλάχιστον προσωρινά, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεταβάσεις νομισμάτων. Παρόλα αυτά, η κόπωση από τη συνεχή πολιτική αναταραχή μείωσε κάποια αγωνία για τη μετάβαση, σημειώνεται.

Ο πρόεδρος της χώρας παραιτήθηκε πριν από τρεις εβδομάδες και ο πρωθυπουργός είχε παραιτηθεί τον Δεκέμβριο μετά από κατηγορίες για διαφθορά στην κυβέρνηση και εν μέσω δημοσίων αντιδράσεων για σχεδιαζόμενες αυξήσεις φόρων. Δεν έχουν προγραμματιστεί εκλογές ακόμη για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, ούτε είναι σαφές πότε θα διεξαχθούν.

Η Βουλγαρία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου και είχε δοθεί περιθώριο ενός μηνός για να καταργηθεί σταδιακά το προηγούμενο εθνικό νόμισμα, το λέβ. Μέχρι την περασμένη Παρασκευή, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη ολοκλήρωση της μετάβασης, περίπου το 75% των λέβ είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία και είχε αντικατασταθεί από περίπου 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι 7,7 δισεκατομμύρια λέβα, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, παρέμεναν σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας την οποία επικαλούνται οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Η ισοτιμία είχε «κλειδώσει» για πολλά χρόνια στο ένα ευρώ προς κάτι λιγότερο από δύο λέβ. Οικονομολόγοι υποστήριζαν ότι αυτό σήμαινε πως η μετάβαση δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε δραματικές διακυμάνσεις τιμών ή σε μεγάλες αυξήσεις στον πληθωρισμό. Επίσης υποστήριζαν ότι θα μπορούσε ακόμη και να μειώσει το κόστος για το εμπόριο και τον τουρισμό επειδή δεν θα υπάρχουν πλέον τέλη μετατροπής νομισμάτων.

Φόβοι για πληθωρισμό

Συζητήσεις ότι η υιοθέτηση του ευρώ είχε φέρει αυξημένο πληθωρισμό και οικονομική στασιμότητα σε άλλες χώρες είχαν τροφοδοτήσει σκεπτικισμό στη Βουλγαρία, με ακροδεξιά κόμματα να προκαλούν επιπλέον φόβους.

Ο πληθωρισμός της Βουλγαρίας σε μηνιαία βάση ήταν 0,7% τον Ιανουάριο, χαμηλότερος ρυθμός από την ίδια περίοδο πέρυσι, ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ερευνητές από το Institute for Market Economics, ομάδα σκέψης με έδρα τη Σόφια. Οι ίδιοι ερευνητές υποστήριζαν ότι η αντίθεση του κοινού στο ευρώ «πιθανότατα επικεντρώθηκε περισσότερο στο χρονοδιάγραμμα της μετάβασης παρά στην ίδια τη μετάβαση».

Η Βουλγαρία είναι η 21η από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα μετά από 145 χρόνια χρήσης του λεβ. Η χώρα είχε υποβάλλει αίτηση ένταξης στην ευρωζώνη το 2018, καθώς η Ευρώπη ανέκαμπτε από τη μεγάλη δεκαετή κρίση χρέους. Η τελική έγκριση από την ευρωζώνη για ένταξη σε αυτή της Βουλγαρίας ήρθε τον Ιούλιο.