Η προεκλογική εκστρατεία για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 19ης Απριλίου στη Βουλγαρία ξεκινά επίσημα τα μεσάνυχτα απόψε, σύμφωνα με το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Αυτή θα είναι η όγδοη εκλογική αναμέτρηση από το 2021 στη χώρα.

Βάσει του Εκλογικού Κώδικα, πολίτες, κόμματα, συνασπισμοί, επιτροπές πρωτοβουλίας, υποψήφιοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα διεξαγωγής προεκλογικής εκστρατείας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά σε προεκλογικές εκδηλώσεις, καθώς και μέσω παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. Η εκστρατεία διεξάγεται στη βουλγαρική γλώσσα.

Συνολικά 24 πολιτικοί σχηματισμοί θα λάβουν μέρος στις εκλογές – 14 κόμματα και 10 συνασπισμοί. Όλοι οι σχηματισμοί έχουν καταθέσει λίστες υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει ένας ανεξάρτητος υποψήφιος στο Σμόλιαν. Συγκριτικά, τον Οκτώβριο του 2024 είχαν εγγραφεί 19 κόμματα, εννέα συνασπισμοί και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος.

Συνολικά έχουν εγγραφεί 4.786 υποψήφιοι βουλευτές. Από αυτούς, οι 1.439 είναι γυναίκες και οι 3.347 είναι άνδρες. Σε δύο εκλογικές περιφέρειες έχουν καταγραφεί 1.019 υποψήφιοι.

Την Τετάρτη, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή πραγματοποίησε την κλήρωση για τους αριθμούς των ψηφοδελτίων των κομμάτων και των συνασπισμών.

Η προεκλογική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα της 17ης Απριλίου.