Με μεγάλο ντέρμπι ανοίγει η 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, καθώς η AEK υποδέχεται τον ΠAOK στην «Allwyn Arena» (19/04, 18:00). Η αναμέτρηση έχει ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, με την ΑΕΚ να ψάχνει τη νίκη που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στον τίτλο και τον ΠΑΟΚ να στοχεύει σε ένα διπλό που θα μειώσει τη διαφορά και θα τον επαναφέρει δυναμικά στη διεκδίκηση.

Λίγο πριν τη σέντρα, ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ΑΕΚ, προχωρώντας σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο. Συγκεκριμένα, εκτός αρχικού σχήματος έμειναν οι Πήλιος, Κοϊτά και Κουτέσα, με τους Πενράις, Γκατσίνοβιτς και Περέιρα να παίρνουν τις θέσεις τους σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται:

Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.