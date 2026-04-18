Η Κόβεντρι ήξερε πως χρειαζόταν έναν βαθμό για να ολοκληρώσει την εντυπωσιακή επιστροφή της στην Premier League. Είχαν την πεποίθηση ότι με την παραμικρή προσπάθεια θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και μέχρι τα τελευταία λεπτά, οι «sky blues» πίστευαν ότι είχαν τη κατάσταση υπό έλεγχο, αλλά η Μπλάκμπερν, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση χαμηλά στη βαθμολογία, ήταν έτοιμη να δώσει τα πάντα για τη νίκη.

Οι «ρόβερς» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 54ο λεπτό, με τον Μορισίτα να εκμεταλλεύεται μια εξαιρετική φάση που δημιούργησε ο Αλεμπιόσου, ο οποίος ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ομάδας. Η παρουσία του προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα των πρωτοπόρων και με τη βοήθειά του η Μπλάκμπερν απέκτησε το προβάδισμα, αλλά δεν κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το τέλος.

Στο 84ο λεπτό, ο Μπόμπι Τόμας με μια εκπληκτική κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσια, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Και έτσι, η Κόβεντρι, μετά την 43η αγωνιστική της φετινής χρονιάς, εξασφάλισε και μαθηματικά την επιστροφή της στην Premier League, επιτυγχάνοντας το πολυπόθητο όνειρο της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 22 χρόνια!

