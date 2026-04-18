Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το Σάββατο (18/4) στο Κοιμητήριο Ζωγράφου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γονιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή για το «τριφύλλι» και ταυτίστηκε με μία από τις πιο ένδοξες περιόδους του συλλόγου, όντας μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι τον ιστορικό τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο «Γουέμπλεϊ» το 1971. Η πορεία του στον Παναθηναϊκό διήρκεσε έντεκα χρόνια, διάστημα στο οποίο κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Η τελετή αποχαιρετισμού ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό να τον συνοδεύει μέχρι και την τελευταία του κατοικία, καθώς κηδεύτηκε τυλιγμένος με τη σημαία του συλλόγου. Το «παρών» έδωσαν και πρώην συμπαίκτες του, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Αντωνιάδης και Βασίλης Κωνσταντίνου, τιμώντας τη μνήμη του.

Συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κατέγραψε 310 συμμετοχές και 31 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων 253 εμφανίσεις και 26 τέρματα στο πρωτάθλημα, ενώ είχε και 21 συμμετοχές στην Ευρώπη με τέσσερα γκολ. Παράλληλα, ως αρχηγός της ομάδας, πανηγύρισε και την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου το 1978, ολοκληρώνοντας μια πορεία γεμάτη τίτλους, στιγμές και ιστορία με το «τριφύλλι».