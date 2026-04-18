Σε ένα παιχνίδι με έντονες εναλλαγές, γκολ και ανατροπές, ο Πανσερραϊκός πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα του Παναιτωλικού, επικρατώντας 3-2 για τα Play-Out της Super League, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ νωρίς, στο 9ο λεπτό, όταν ο Μπουχαλάκης με απευθείας εκτέλεση φάουλ «έγραψε» το 1-0, χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον Τιναλίνι.

Παρά το αρχικό σοκ, ο Πανσερραϊκός όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά και μέσα σε λίγα λεπτά γύρισε το ματς. Στο 25’, ο Τεϊσέιρα «άδειασε» τον Κόγιτς και έστρωσε στον Ριέρα, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 με δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 37’, όταν σε ταχύτατη αντεπίθεση ο Ίβαν με τακουνάκι βρήκε τον Τεϊσέιρα και εκείνος με δυνατό διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους πριν την ανάπαυλα.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανέναρξη, ο Πανσερραϊκός συνέχισε στο ίδιο υψηλό τέμπο και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι στο 49’. Ο Λύρατζης έκανε ωραία ατομική ενέργεια από δεξιά, σέρβιρε στην περιοχή και ο Τεϊσέιρα με εντυπωσιακό τακουνάκι σημείωσε το 1-3.

Από εκεί και πέρα ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναιτωλικό να ανεβάζει την πίεσή του στα τελευταία λεπτά. Στις καθυστερήσεις (90+1’), από λάθη στην άμυνα των Κάλινιν και Γκελασβίλι, ο Αγκίρε μείωσε σε 2-3, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο φινάλε. Λίγο μετά, ο Μασκανάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όμως ο Πανσερραϊκός άντεξε και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη.