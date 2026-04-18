Πυρκαγιά στον Κολωνό ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένας άνδρας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:20 π.μ. σε πολυκατοικία επί της οδού Άργους και Πλάτωνος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο διαμέρισμα, ενώ λίγο αργότερα ανασύρθηκε και ο άνδρας στην ίδια κατάσταση.

Δύο ακόμη γυναίκες από υπερκείμενο όροφο παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν έγκαιρα και οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση 18 πυροσβεστών με επτά οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.