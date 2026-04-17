Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προειδοποίησε σήμερα για τον αυξανόμενο κίνδυνο που ενέχει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να τροφοδοτήσει «την πόλωση, τις συρράξεις, τους φόβους και τη βία».

Παράλληλα, κατήγγειλε «τις περιβαλλοντικές καταστροφές» που προκαλούνται από τη «φρενήρη κούρσα» για την εξόρυξη των σπάνιων γαιών, απαραίτητων για την παραγωγή σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών.

«Η πρόκληση που θέτουν αυτά τα συστήματα είναι βαθύτερη απ’ όσο φαίνεται: δεν αφορά μονάχα τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά τη σταδιακή αντικατάσταση της πραγματικότητας από την προσομοίωσή της», δήλωσε ο Ποντίφικας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο καθολικό πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αφρικής, στο Γιαουντέ του Καμερούν.