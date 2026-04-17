«Βαριά» ήταν η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή στην υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού AKTOR για ασεβή χειρονομία στο πρόσφατο ντέρμπι «αιωνίων», στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας από την αναμέτρηση, φέρεται να έκανε χειρονομία τύπου «W» προς την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού, γεγονός που οδήγησε σε επίσημη καταγγελία.

Με βάση την απόφαση, ο Τζόουνς τιμωρείται με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή

«Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26».