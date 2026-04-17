Το Στρασβούργο νίκησε τη Μάιντζ στην έδρα της με 4-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Conference League. Η λήξη του αγώνα, ωστόσο, αντί να φέρει πανηγυρισμούς για τους μεν και απογοήτευση για τους δε, οδήγησε σε ένταση, νεύρα και τελικά σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Πώς συνέβη αυτό; Ο παίκτης των φιλοξενούμενων, ονόματι Γκόντο, πανηγύρισε με εριστικό τρόπο τη νίκη της ομάδας του, τοποθετώντας τη φανέλα του στο σημαιάκι του κόρνερ στη πλευρά των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτή η κίνησή του προκάλεσε τον εκνευρισμό στις τάξεις της γερμανικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, πλήθος ποδοσφαιριστών των «κόκκινων» έσπευσε να ζητήσει με εχθρική διάθεση τον λόγο από τον συγκεκριμένο παίκτη. Στο τέλος παρενέβη ο διαιτητής, κατευνάζοντας τα πνεύματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ali24 (@ali24yt)