Στην ελληνική αγορά προσφέρεται το νέο, υβριδικό Fiat 500 Hybrid που φέρει μικρές διαφορές σε σχέση με το ηλεκτρικό σε επίπεδο σχεδίασης. Το νέο μοντέλο φέρει μηχανικό κιβώτιο όπου στο ταμπλό του έχει τοποθετηθεί ο λεβιές ταχυτήτων, αντί των διακοπτών της αυτόματης μετάδοσης. Παραμένει ένα ευέλικτο μοντέλο με το μήκος του να αγγίζει τα 3,6 μέτρα, ενώ ο χώρος αποσκευών του φθάνει σε χωρητικότητα τα 185 λίτρα ή τα 550 λτ. με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Το νέο Fiat 500 Hybrid παράγεται στο εργοστάσιο Mirafiori της Fiat, κινείται από ένα mild hybrid 12V ατμοσφαιρικό τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο, των 999 κ.εκ. που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει 65 ίππους με την ροπή να σκαρφαλώνει στα 92 Nm. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων. Το 500 Hybrid σε επιδόσεις αγγίζει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 16,2 δλ., ενώ σε τελική πιάνει τα 155 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας. Το χαρισματικό του στοιχείο ότι εκπέμπει από 117 γρ./χλμ. CO2 ( οπότε επωφελείται τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας αλλά και την ελεύθερη είσοδος στο δακτύλιο) ενώ σε κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με το εργοστάσιο μπορεί να καίει σε μεικτό κύκλο τα 5,2 λτ./100 χλμ. Στο δια ταύτα είναι ένα ακόμη μικρό μοντέλο αστικού χαρακτήρα που θα μπει στην ολιγομελή παρέα των αυτοκινήτων πόλης.