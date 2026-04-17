Η Ελλάδα, παρά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-1, δεν κατάφερε να περάσει την Τσεχία και τερμάτισε οριστικά στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Παρά την υπερπροσπάθεια, οι 400 βαθμοί που πρόσθεσε η Ένωση δεν ήταν αρκετοί για να σκαρφαλώσει στην 10η θέση, με την Τσεχία να παραμένει μπροστά με 113 βαθμούς διαφορά.

Η κατάσταση στην κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

9. Τουρκία 51.875 (0/5)

Τσεχία 48.525 (0/5)

Ελλάδα 48.412 (0/5)

Πολωνία 46.750 (0/4)

Δανία 42.306 (0/4)

Νορβηγία 41.237 (0/5)

Κύπρος 35.693 (0/4)



Για τη νέα σεζόν, η Ελλάδα διατηρεί την εξής κατανομή για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Παρά την 11η θέση, ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, και πιθανώς ο ΠΑΟΚ, ενδέχεται να επωφεληθούν από το rebalancing λόγω του συντελεστή τους και να εξασφαλίσουν άμεση πρόκριση για τους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.