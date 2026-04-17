Στο νέο έντυπο Ε2 ενσωματώνονται νέοι κωδικοί που οδηγούν σε μηδενισμό του φόρου για όσους απέκτησαν εισοδήματα από ενοίκια μέσα στο 2025. Το έντυπο αυτό θα κληθούν να υποβάλουν φέτος περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα ποσά που δηλώνονται στο Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, όπου και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φτάνουν έως 45%.

Παράλληλα, η Εφορία αναγνωρίζει ως δαπάνη το 5% των εσόδων από ενοίκια, το οποίο αφορά έξοδα όπως επισκευές, συντήρηση, ανακαινίσεις και άλλες λειτουργικές ανάγκες των ακινήτων. Στο ίδιο έντυπο δηλώνονται επίσης και τα ανείσπρακτα ενοίκια, δηλαδή ποσά που οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους μισθωτές.

Ενοίκια

– Έλεγχος των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, αν συμφωνούν με το Ε2

– Από κενό ή βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια -> απαλλαγή φόρου (Δηλώνεται στο Ε2 κωδ.64-65 μεταφέρεται στο Ε1 και υπολογίζεται ως απαλλασσόμενο εισόδημα)

– Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων στο Ε2, εφόσον υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωμής ή κατάθεση αγωγής (και για ανείσπρακτες βραχυχρόνιες μισθώσεις)

Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου

Οι διαταγές πληρωμής & απόδοσης μισθίου θα εκδίδονται από πιστοποιημένους δικηγόρους (όχι δικαστές)

Στόχος: ταχύτερη ανάκτηση ενοικίων και ακινήτων

Ποιοι δικηγόροι συμμετέχουν και πως ορίζονται

Ελάχιστη εμπειρία: 4 έτη

Ταμειακά ενήμεροι & χωρίς σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις

Υποχρεωτική επιμόρφωση στη διαδικασία

Κατάλογοι ανά Πρωτοδικείο από Δικηγορικούς Συλλόγους

Ανάθεση υποθέσεων με σειρά (αλφαβητικά) για διαφάνεια

Χρόνος & κόστος διαδικασίας

Έκδοση διαταγής εντός 20 ημερών από την ανάθεση

ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

-Οφειλόμενα ενοίκια (διαταγή πληρωμής)

-Απομάκρυνση ενοικιαστή (απόδοση μισθίου)

Αμοιβές: