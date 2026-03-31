Με κατεπείγουσα τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναβάλλει την υποχρεωτική εξόφληση των ενοικίων μέσω τραπέζης, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει αύριο, 1η Απριλίου. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του μέτρου ορίζεται πλέον η 1η Οκτωβρίου 2026.

Τα 3 κρίσιμα σημεία της απόφασης

Αποδοχή Αιτήματος ΠΟΜΙΔΑ:

Η εξάμηνη παράταση δόθηκε ώστε να προηγηθεί η πλήρης λειτουργία του νέου Μητρώου Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Οι ιδιοκτήτες έχουν πλέον το περιθώριο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να δηλώσουν τους λογαριασμούς IBAN στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Αποφυγή κυρώσεων:

Η βιαστική εφαρμογή του μέτρου θα οδηγούσε σε άδικα πρόστιμα και απώλεια φοροαπαλλαγών (π.χ. εκπτώσεις φόρου ή επιδόματα στέγασης), καθώς το σύστημα διασταυρώσεων δεν ήταν τεχνικά έτοιμο να αναγνωρίσει όλες τις πληρωμές.

Ειδικές εξαιρέσεις:

Στο διάστημα αυτό θα εξεταστούν ειδικοί κανόνες για ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση σε e-banking, για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, καθώς και για χαμηλά μισθώματα που ενδέχεται να εξαιρεθούν από την υποχρεωτικότητα.

Τέλος το ενοίκιο στο… χέρι

Από την 1η Οκτωβρίου, κάθε ευρώ ενοικίου που καταβάλλεται «στο χέρι» θα θεωρείται ανύπαρκτο για την εφορία. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα αντιμετωπίσει κυρώσεις για αδήλωτο εισόδημα, ενώ ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να δικαιολογήσει τη δαπάνη για φορολογική χρήση.