Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Από την 1η Απριλίου 2026, κάθε συναλλαγή που αφορά μισθώματα και πραγματοποιείται εκτός τραπεζών θα επιφέρει σημαντικές οικονομικές απώλειες και φορολογικές επιβαρύνσεις τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές.

Οι ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν το «δώρο» του ενός ενοικίου τον χρόνο αλλά και κάθε ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.

Τι ανέφερε ο Στράτος Παραδιάς

Σημαντικές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του μέτρου υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1η Απριλίου εκφράζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Πρωινή Αφετηρία» με την Έρη Πανάγου, υπογράμμισε ότι το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την απαραίτητη υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Όπως εξήγησε, η σχετική διάταξη έχει ήδη ψηφιστεί, ωστόσο η εφαρμογή της προϋποθέτει την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα διευκρινίζει:

τους όρους

τις προϋποθέσεις

τις εξαιρέσεις

τον τρόπο εφαρμογής

«Χωρίς αυτή την απόφαση, δεν μπορεί να προχωρήσει το μέτρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράταση και πρακτικά προβλήματα

Το μέτρο επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου, ωστόσο δόθηκε τρίμηνη παράταση έως τις αρχές Απριλίου. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον κ. Παραδιά, βασικές προϋποθέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες δεν είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν.

Ιδιαίτερη δυσκολία εντοπίζεται:

σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας

σε ακίνητα με πολλούς ιδιοκτήτες

σε περιπτώσεις που δεν είναι σαφές σε ποιο λογαριασμό πρέπει να γίνεται η καταβολή

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ επισήμανε ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί:

αν θα χρησιμοποιείται ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός

αν θα απαιτούνται πολλαπλές καταθέσεις

ούτε ποιος θα είναι ο βασικός δικαιούχος

Ακόμη και σε απλές περιπτώσεις, όπως ζευγάρια που είναι συνδικαιούχοι σε μισθωτήριο, δεν υπάρχει σαφής οδηγία για τον τρόπο πληρωμής.

Οι εξαιρέσεις που προτείνονται

Ο κ. Παραδιάς τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις, όπως:

άτομα άνω των 70 ετών

περιπτώσεις μικρών μισθωμάτων

περιοχές της περιφέρειας με περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες

ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καταβολές μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)

Βαριές κυρώσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για τους ιδιοκτήτες:

απώλεια του 5% της φορολογικής απαλλαγής αν δεν καταγράφονται 12 τραπεζικές πληρωμές ετησίως.

Για τους ενοικιαστές:

απώλεια επιστροφής ενοικίου

διακοπή επιδόματος στέγασης για ευάλωτες ομάδες

“Δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι”

«Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα τόσο σοβαρό μέτρο χωρίς σαφείς οδηγίες», τόνισε ο κ. Παραδιάς, επισημαίνοντας ότι η μίσθωση αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες συναλλαγές στην καθημερινότητα.

Προϋπόθεση η δημιουργία μητρώου

Όπως ανέφερε, απαραίτητο βήμα είναι η ολοκλήρωση του Μητρώου Μισθώσεων, όπου:

κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει τον τραπεζικό λογαριασμό και

θα καθορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος καταβολής των ενοικίων

«Μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει σωστά η εφαρμογή του μέτρου», κατέληξε.