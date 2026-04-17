Το τελευταίο διάστημα, πολλοί φίλοι του τένις περίμεναν να μάθουν αν ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα καταφέρει να συμμετάσχει στο Madrid Open, το οποίο ξεκινά στις 23 Απριλίου.

Ο Σέρβος πρωταθλητής έχει να αγωνιστεί από τις αρχές Μαρτίου, μετά τη συμμετοχή του στο Indian Open, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει κρατήσει εκτός δράσης. Οι ενοχλήσεις συνεχίζονται, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαδρίτης εξαιρετικά αμφίβολη.

Τελικά, ο ίδιος ο Τζόκοβιτς ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στα social media ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ισπανία και να αγωνιστεί: «Μαδρίτη, δυστυχώς δεν θα αγωνιστώ φέτος. Συνεχίζω την αποκατάστασή μου και ελπίζω να επιστρέψω σύντομα. Hasta pronto!».

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

Ο 37χρονος τενίστας θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με στόχο την επιστροφή του στη δράση μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.