Σε μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αναθεωρήσει ριζικά το πλαίσιο που διέπει τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δημιουργήσει ισχυρούς ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές» ικανούς να ανταγωνιστούν τους κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση από τη μέχρι τώρα αυστηρή προσέγγιση που έδινε προτεραιότητα στην προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών, προς μια πιο γεωοικονομική στρατηγική που εστιάζει στην ισχύ και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η αλλαγή αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντανακλά τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπουν τα κατακερματισμένα εθνικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Η ανάγκη για επιχειρήσεις με μέγεθος, επενδυτική ικανότητα και τεχνολογική ισχύ αντίστοιχη των διεθνών ανταγωνιστών έχει τεθεί επανειλημμένα στο τραπέζι, με ιδιαίτερη έμφαση σε στρατηγικούς τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διευρύνει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογεί τις συγχωνεύσεις. Μέχρι σήμερα, ο βασικός άξονας ήταν η αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης ισχύος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών ή περιορισμό επιλογών για τους καταναλωτές. Ωστόσο, η νέα προσέγγιση εισάγει μια πιο σύνθετη αξιολόγηση, όπου θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η καινοτομία, οι επενδύσεις, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και η δυνατότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών να αναπτυχθούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Η έννοια του “scale up” αποκτά κεντρική σημασία στη νέα στρατηγική. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συχνά παραμένουν μικρότερες σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, όχι λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, αλλά εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλει η αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Με τη χαλάρωση των κανόνων, οι Βρυξέλλες φιλοδοξούν να διευκολύνουν τη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων που θα μπορούν να επενδύουν πιο επιθετικά σε έρευνα και ανάπτυξη, να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και να ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζεται από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση δεν στερείται επικριτών. Ορισμένα κράτη-μέλη και φορείς της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες ότι η χαλάρωση των κανόνων θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση ισχύος, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς. Αυτό, με τη σειρά του, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές, όπως υψηλότερες τιμές ή λιγότερες επιλογές.

Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων οδηγεί πράγματι σε περισσότερη καινοτομία. Αν και οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης υποστηρίζουν ότι τα μεγαλύτερα σχήματα διαθέτουν περισσότερους πόρους για επενδύσεις, οι επικριτές αντιτείνουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ μικρότερων παικτών είναι συχνά ο βασικός μοχλός τεχνολογικής προόδου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Το νέο πλαίσιο δεν καταργεί τους κανόνες ανταγωνισμού, αλλά επιδιώκει να τους προσαρμόσει σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η παγκόσμια οικονομική ισχύς και η γεωπολιτική διάσταση της οικονομίας παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Η πρόκληση θα είναι να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν θα υπονομεύσει τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό, καθώς οι λεπτομέρειες της πρότασης θα οριστικοποιηθούν και θα ξεκινήσει η πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον των συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, αλλά και τη συνολική κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης σε μια εποχή αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.