Η κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να ανατρέψει τα φετινά σχέδια διακοπών πολλών Ευρωπαίων. Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και οι πιθανές ακυρώσεις πτήσεων οδηγούν ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να εξετάζουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο.

Σύμφωνα με ανάλυση της πρωτοβουλίας Europe in Motion, καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στις τιμές των σιδηροδρομικών εισιτηρίων σε βασικές ευρωπαϊκές διαδρομές. Εξετάστηκαν απευθείας δρομολόγια με χαμηλό κόστος και λογική διάρκεια ταξιδιού, με τη διαφορά χρόνου μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης επιλογής να μην υπερβαίνει τη μία ώρα ανά διαδρομή.

Παράλληλα, η ώρα αναχώρησης έπρεπε να επιτρέπει στους ταξιδιώτες να φτάνουν στον σταθμό χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να απαιτείται αυτοκίνητο.

Τρένο ή αεροπλάνο: Ποιο είναι πιο οικονομικό;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα τρένα παραμένουν από τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Η διαδρομή Λονδίνο–Εδιμβούργο, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, μπορεί να κοστίζει έως και 153 ευρώ, δηλαδή τριπλάσιο ποσό από μια πτήση χαμηλού κόστους (53 ευρώ) για το ίδιο ταξίδι.

Αντίθετα, στην Ιταλία, στη γραμμή Ρώμη–Μιλάνο, όπου το ταξίδι διαρκεί περίπου τρεις ώρες, οι τιμές των εισιτηρίων τρένου και αεροπλάνου είναι σχεδόν ίδιες, με τα αεροπορικά να είναι ελαφρώς ακριβότερα τα Σαββατοκύριακα (93 ευρώ έναντι 127 ευρώ).

Η Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με τη διαδρομή Βερολίνο–Μόναχο (περίπου τέσσερις ώρες) να κοστίζει μόλις 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Με έγκαιρη κράτηση, το τρένο παραμένει φθηνότερο από το αεροπλάνο (91 ευρώ έναντι 137 ευρώ).

Στη Γαλλία, η διαδρομή Παρίσι–Μπορντό (δύο ώρες και 15 λεπτά) είναι ακόμη πιο συμφέρουσα, με κόστος 0,14 ευρώ ανά χιλιόμετρο, ενώ το αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να κοστίζει έως και τρεις φορές περισσότερο. Οι ανταγωνιστικές τιμές οφείλονται στην παρουσία ιδιωτικών εταιρειών όπως η Ouigo και η Trenitalia.

Η Ισπανία ξεχωρίζει με τη γραμμή Μαδρίτη–Βαρκελώνη (τρεις ώρες και 15 λεπτά), η οποία είναι η πιο οικονομική στην Ευρώπη: μόλις 0,13 ευρώ ανά χιλιόμετρο, τη στιγμή που η πτήση κοστίζει πάνω από τα διπλάσια.

Στην Ελλάδα, η διαδρομή Θεσσαλονίκη–Αθήνα (περίπου πέντε ώρες) προσφέρει επίσης ανταγωνιστική τιμή, με εισιτήριο γύρω στα 69 ευρώ για 500 χιλιόμετρα.

Πόσο εύκολα ταξιδεύει κανείς με τρένο στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat για τις μεταφορές, η Ευρώπη διαθέτει πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο, με περίπου 58 χιλιόμετρα γραμμών ανά 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ελβετία, η Τσεχία, το Βέλγιο, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο κατέχουν τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα, ξεπερνώντας τα 100 χλμ. ανά 100.000 τ.χλμ.

Η Γερμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, με αύξηση 6 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου ανά 1.000 τ.χλμ. Αντίθετα, η Νορβηγία, η Ελλάδα και η Φινλανδία βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη, με λιγότερα από 20 χλμ. δικτύου.

Η Ελλάδα μάλιστα είναι η χώρα της ΕΕ με τη μικρότερη χρήση τρένου, καθώς οι πολίτες της διανύουν κατά μέσο όρο μόλις 70 χλμ. ετησίως.

Ποιοι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν περισσότερο με τρένο;

Το 95% των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στην ΕΕ αφορά εσωτερικά δρομολόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι και οι Γάλλοι επιβάτες διανύουν τις περισσότερες αποστάσεις, από 1.400 έως 1.500 χιλιόμετρα ετησίως.

Ο μέσος Ευρωπαίος ταξιδεύει περίπου 1.000 χιλιόμετρα τον χρόνο με τρένο, ενώ συνολικά διανύονται 443 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Για σύγκριση, η απόσταση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 500 ταξίδια μετ’ επιστροφής μεταξύ Γης και Δία.

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της Eurostat, τα δεδομένα του γραφείου Rail and Road δείχνουν ότι η σιδηροδρομική κίνηση συγκεντρώνεται κυρίως στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Με πληροφορίες από το Euronews