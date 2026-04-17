Στο Μιλάνο, την επόμενη εβδομάδα η GAC θα αποκαλύψει επίσημα το νέο Aion UT, το 100% ηλεκτρικό χάτσμπακ που έχει ως στόχο να μπει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Το νέο Aion UT έχει ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία, που αγγίζει τα 430 km κατά WLTP, ενώ σε ταχυφορτιστή DC η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 24 λεπτά. Σε επιδόσεις, μπορεί να πιάσει τα 0-100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα, όντας από τις σπορ επιδόσεις στην κατηγορία του.

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία, στην Ελλάδα θα κοστίζει από 22.400 ευρώ με κρατική επιδότηση στην έκδοση Premium, με την πλουσιότερη Luxury να τοποθετείται στα 24.400 ευρώ.