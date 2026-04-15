Η Leapmotor ενισχύει τη γκάμα της με το νέο Leapmotor T03 LCV , που θα έχει το ρόλο του μικρού επαγγελματικού οχήματος.

Προερχόμενο από το επιβατικό αυτοκίνητο Leapmotor T03, το T03 LCV έχει προσαρμοστεί ειδικά για επαγγελματική χρήση. Με μήκος 3.620 mm , πλάτος 1.652 mm και ύψος 1.577 mm , το όχημα προσφέρει ισχυρή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, προσφέροντας όγκο φόρτωσης 657 λίτρων και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 220 kg , καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για απαιτητικές αστικές μετακινήσεις.

Το Leapmotor T03 LCV τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 70 kW (95 hp) που αποδίδει ροπή 158 Nm , με αυτονομία πιστοποιημένη κατά WLTP έως 256 km , εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση για καθημερινές εμπορικές λειτουργίες. Η μπαταρία 37,3 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 6,6 kW και γρήγορη φόρτιση DC έως 45 kW , επιτρέποντας επαναφόρτιση 30–80% σε περίπου 36 λεπτά , ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας κατά τις ώρες εργασίας.