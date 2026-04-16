Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, υπογράμμισε τη σημασία μιας εκεχειρίας στον Λίβανο, τονίζοντας ότι έχει την ίδια βαρύτητα με μια εκεχειρία στο Ιράν.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

Ο Γαλιμπάφ πρόσθεσε ότι «προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ».