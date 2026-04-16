Το Εκουαδόρ συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με ακραία επίπεδα εγκληματικότητας, με ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό να σημειώνεται την Κυριακή του Πάσχα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην πόλη Πασάχε, στην επαρχία Ελ Όρο, όταν άγνωστοι εισέβαλαν οπλισμένοι στον αγωνιστικό χώρο και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 48χρονο διαιτητή του αγώνα, Χαβιέ Ορτέγκα, πριν διαφύγουν. Το τραγικό γεγονός έγινε ακόμη πιο δραματικό, καθώς στην εξέδρα βρίσκονταν μέλη της οικογένειάς του που έγιναν μάρτυρες της επίθεσης. Παρά την άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η οικογένεια του θύματος ζητά απαντήσεις από τις Αρχές για τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, εκτιμώντας ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη ενέργεια. Μετά το περιστατικό, οι ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στη χώρα έχουν ανασταλεί με απόφαση της κυβέρνησης.