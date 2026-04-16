Στα χαρτιά ήταν το πιο ελκυστικό ζευγάρι των προημιτελικών του Champions League και το επιβεβαίωσαν και στο γήπεδο, με Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης να προσφέρουν δύο αναμετρήσεις υψηλής έντασης που καθηλώσαν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Οι Βαυαροί είχαν πάρει σημαντικό προβάδισμα με το 2-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», όμως η ρεβάνς στο Μόναχο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ρεάλ αντέδρασε δυναμικά και κατάφερε να προηγηθεί τρεις φορές, βάζοντας δύσκολα στους Γερμανούς. Παρ’ όλα αυτά, η Μπάγερν βρήκε λύσεις στο φινάλε, επικράτησε 4-3 και πήρε την πρόκριση, με τον Λουίς Ντίας να δίνει το καθοριστικό χτύπημα και τον Μάικλ Ολίσε να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 94’.

Μετά το ματς, ο Μάικλ Ολίσε έγινε πρωταγωνιστής και εκτός γηπέδου, σε ένα viral στιγμιότυπο με δημοσιογράφο. Όταν του ανέφεραν τη Ρεάλ ως «βασίλισσα της Ευρώπης», ο Γάλλος μεσοεπιθετικός χαμογέλασε με απορία και απάντησε χαρακτηριστικά: «Ποια Bασίλισσα;». Όταν στη συνέχεια του είπαν ότι έχει 15 κατακτήσεις Champions League, εκείνος έγνεψε με χαμόγελο.

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 15, 2026