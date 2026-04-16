Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς η Toyota παρουσίασε τον νέο της ανθρωποειδή «παίκτη», ένα ρομπότ ύψους 2,19 μέτρων που εντυπωσιάζει με τις ικανότητές του στο παρκέ.

Το νέο μοντέλο, με την ονομασία CUE7, τράβηξε τα βλέμματα χάρη στην ακρίβεια και τη σταθερότητα στις κινήσεις του, αλλά και την ομαλή εκτέλεση των σουτ. Η πρώτη δοκιμαστική επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Toyota Arena Tokyo στην Ιαπωνία, ενώ το ρομπότ αναμένεται να εμφανιστεί επίσημα μπροστά στο κοινό στο ημίχρονο αγώνα της B.League.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το CUE7 αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος CUE, καθώς διαθέτει πιο φυσική κινησιολογία, καλύτερο έλεγχο της μπάλας και υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης ανθρωποειδών ρομπότ της Toyota, Τομοχίρο Νόμι, εξήγησε ότι οι νέες δυνατότητες προέκυψαν χάρη στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, που επέτρεψαν τον πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος, ξεπερνώντας τα όρια των προηγούμενων μοντέλων.

Όπως ανέφερε, η εκπαίδευση του ρομπότ πραγματοποιείται μέσω προσομοιώσεων φυσικής, όπου εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικονικά μοντέλα δοκιμάζουν κινήσεις και στρατηγικές. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μάθησης που για έναν άνθρωπο θα απαιτούσε περίπου έναν χρόνο μπορεί να συμπυκνωθεί σε μόλις ένα λεπτό.

«Με αυτή την τεχνολογία, το CUE μπορεί πλέον να εκτελεί κινήσεις και ενέργειες που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.