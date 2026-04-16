Ο Ολυμπιακός κοντράρεται το βράδυ της Πέμπτης (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ με την Αρμάνι Μιλάνο για την 38η αγωνιστική της regular season της Euroleague και με νίκη «κλειδώνει» την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια για ακόμη μια χρονιά. Έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας, θα είναι δεδομένα μέχρι δεύτερος και με νίκη κόντρα στην Αρμάνι θα είναι σίγουρα πρώτος. Βέβαια ακόμα και με ήττα από τους Ιταλούς, αν ηττηθεί η Βαλένθια από την Ντουμπάι, θα είναι ξανά στην κορυφή, για δεύτερη σερί χρονιά στη regular season.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ολυμπιακό σχετικά με το παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι, είναι ότι με βάση τα όσα έγιναν στη συνεδρίαση των μετόχων της Euroleague, οι Πειραιώτες θα έχουν ένα έξτρα κίνητρο για να νικήσουν και να ολοκληρώσουν στην 1η θέση την κανονική διάρκεια. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το Σούπερ Καπ, το οποίο η διοργανώτρια αρχή εξετάζει σοβαρά να θεσπίσει από τη νέα χρονιά, πριν από την έναρξη της Euroleague!

Η πρώτη θέση και το νέο Σούπερ Καπ

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι και η διοργανώτρια αρχή φαίνεται πως σκέφτονται από του χρόνου να υπάρξει αυτή η νέα διοργάνωση του Σούπερ Καπ, η οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό και διέρρευσαν από τη συνεδρίαση, θα διεξάγεται σε μορφή Final Four μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της regular season.

Στην… πρεμιέρα της νεοσύστατης διοργάνωσης που πρόκειται να έρθει από τη σεζόν 2026-27, αναμένεται να συμμετάσχουν τέσσερις ομάδες. Ο φετινός πρωταθλητής Ευρώπης που θα σηκώσει και το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ, ο περσινός πρωταθλητής, που ήταν η Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι, ο φετινός πρωταθλητής του Eurocup και η ομάδα που θα τερματίσει φέτος στην πρώτη θέση της regular season που αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός.

Εφόσον, ο Ολυμπιακός τερματίσει στην κορυφή, θα παίξει στο Final Four για το Σούπερ Καπ, που θα κρίνει και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της Euroleague.

Στην ανακοίνωσή της επί του σχετικού θέματος η Euroleague Basketball αναφέρει: «Επιπλέον, οι σύλλογοι-μέλη ενέκριναν την αρχική διερεύνηση μιας νέας υψηλού προφίλ διοργάνωσης πριν από την έναρξη της σεζόν, που θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές της Euroleague και του Eurocup, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό οικοσύστημα».