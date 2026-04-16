Το πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC έβγαλε στη φόρα το «κοινό μυστικό» του Εβρου. Την επιστράτευση μεταναστών από τις ελληνικές Αρχές, ως μασκοφόρων «μισθοφόρων», για να κάνουν με το αζημίωτο τη βρώμικη δουλειά των επαναπροωθήσεων. Η επίσημη απάντηση από τις γνωστές κυβερνητικές πηγές ήταν η προβλέψιμη. Το υπουργείο αρνείται και ο αθώος επιτελικός Πρωθυπουργός μάς αγνοεί. Ανεπισήμως, ο οργανωμένος μηχανισμός και οι πρόθυμες παρκετέζες άρχισαν τις ειρωνείες και τις επιθέσεις στους δημοσιογράφους, τις ΜΚΟ και, βεβαίως, στο BBC που δεν είναι και τόσο έγκριτο όσο οι κομματικές φυλλάδες τους.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το αφήγημα. Οτι αυτά δεν τα λέει μόνο το BBC. Τα επιβεβαιώνει, με τον πιο επίσημο τρόπο, η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή.

Η τελική αναφορά SIR 13125/2023 του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex, που εξετάζει περιστατικό της 22ης Ιουνίου 2023, διαβάζεται σαν κατηγορητήριο. Μιλάει ξεκάθαρα για 61 μετανάστες που έπεσαν στα χέρια 10-20 μασκοφόρων «παραστρατιωτικών», οπλισμένων με μαχαίρια και κλομπ, που δρούσαν απολύτως υπό τις εντολές και την εποπτεία τριών ελλήνων αστυνομικών, ξυλοκοπώντας, απειλώντας, κάνοντας εξευτελιστικές σωματικές έρευνες και αφαιρώντας τους τα κινητά, χρήματα και έγγραφα. Στη συνέχεια τους φόρτωσαν σε βάρκες και τους πέταξαν πίσω στην Τουρκία. Το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο καταλήγει ρητά πως πρόκειται για απαγορευμένη συλλογική απέλαση, που αποδίδεται πλήρως στις ελληνικές Αρχές.

Και για όσους κυβερνητικούς υπερασπιστές σπεύσουν να πουν ότι «και η Frontex ξεγελάστηκε από τις ΜΚΟ», η ίδια η έκθεση τους αδειάζει με συνοπτικές διαδικασίες. Οι ευρωπαίοι ελεγκτές δεν αρκέστηκαν σε καταγγελίες. Εξέτασαν 39 ψηφιακά αρχεία, τα μεταδεδομένα και τις χρονοσφραγίδες τους, πήραν απευθείας συνεντεύξεις και μελέτησαν έγγραφα. Το πόρισμά τους είναι κόλαφος: τα βίντεο είναι αυθεντικά, μη παραποιημένα και απολύτως αληθινά. Το ελληνικό κράτος, από την άλλη, ως συνήθως, έμεινε στις γενικές διαψεύσεις, χωρίς να παρέχει δικά του στοιχεία που θα τους διέψευδε.

Το να βαφτίζεις μια ενοχλητική δημοσιογραφική έρευνα «προπαγάνδα» είναι εύκολο στο εσωτερικό ακροατήριο. Οταν όμως οι σκοτεινές πρακτικές επιστράτευσης ξένων παρακρατικών στα βόρεια σύνορά μας επιβεβαιώνονται από τον εσωτερικό μηχανισμό της ακτοφυλακής της ΕΕ, το θέμα αφορά την εθνική ασφάλεια και γίνεται πολύ σοβαρό, για να χαζολογάμε με τα αστειάκια και τις μπούρδες των ιδιοτελών φίλων της κυβέρνησης.