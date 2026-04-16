Το πρώην στέλεχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος αποτελεί την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να αναλάβει καθήκοντα προέδρου στη Fed, αναμένεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου. Προκειμένου μια τέτοια υποψηφιότητα να εξεταστεί από τους γερουσιαστές, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά του και τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Ο Γουόρς κατέθεσε 69σέλιδη δήλωση περιουσιακής κατάστασης αργά τη Δευτέρα. Εκεί περιγράφεται λεπτομερώς ο σημαντικός προσωπικός πλούτος του υποψηφίου της Fed και οι διάφορες θέσεις που κατέχει σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Αποκαλύπτονται επίσης τα σημαντικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, Jane Lauder, η οποία είναι εγγονή της κροίσου των καλλυντικών Estée Lauder.

Διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του γερουσιαστή Τομ Τίλις των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να υπονομεύσει την επικύρωση του Γουόρς. Εδώ και μήνες, ο Τίλις δηλώνει ότι θα αρνηθεί να ψηφίσει υπέρ νέου προέδρου της Fed, εκτός εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης αποσύρει την έρευνά του σχετικά με τον τρέχοντα πρόεδρο της τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ερευνάται για τα ποσά που δαπανήθηκαν για ανακαίνιση δισεκατομμυρίων δολαρίων της Fed. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν οριακή πλειοψηφία στην επιτροπή, οπότε χρειάζονται την ψήφο του Τίλις.

Επιθεώρηση Εργασίας: στο 27,15% η παραβατικότητα

Η ψηφιακή κάρτα, η αδήλωτη εργασία, η ελλιπής ασφάλιση και οι αδήλωτες υπερωρίες είναι οι κατεξοχήν παραβάσεις που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας σε κλάδους και επιχειρήσεις όπου στατιστικά διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Αυτοί οι κλάδοι είναι: εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, κατασκευές, αλλά και κομμωτήρια, εταιρείες security, συνεργεία αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων.

Σε γενικές γραμμές, η παραβατικότητα παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια, παρά τις εποχικές διακυμάνσεις. Η εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων, που συνήθως χαρακτηρίζεται και από αδήλωτη απασχόληση, αλλά και το γεγονός ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (των δύο ή τριών ατόμων) είναι εκτός ψηφιακής κάρτας εργασίας συμβάλλουν στο να παραμένουν ενεργές πολλές εστίες ανασφάλιστης εργασίας. Σύμφωνα με τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, το ποσοστό της παραβατικότητας, από 29,1% το 2023, υπολογίστηκε σε 29,98% το 2024, για να υποχωρήσει κάπως, στο 26,97%, το 2025. Τα στοιχεία του πρώτου διμήνου για το 2026 δείχνουν πάλι πως η παραβατικότητα υπολογίστηκε σε 27,15%, άρα διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Πλεόνασμα: ξεπέρασε τους στόχους το 2025

Στα επίπεδα του 4,8%-4,9% του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 στην Ελλάδα, όπως μετέδωσε το Bloomberg, ανοίγοντας έτσι παράθυρο για μέτρα στήριξης στους πολίτες. Αν και τα τελικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, η υπέρβαση είναι σημαντική σε σχέση με τον στόχο του 3,7% του ΑΕΠ. Τα αποκαλυπτήρια για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 αναμένονται στις 22 Απριλίου.

Ενδιαφέρον για το 10ετές

Επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στη χθεσινή δημοπρασία με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου. Η απόδοση ανήλθε στο 3,7% έναντι 3,34% στην προηγούμενη δημοπρασία του Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το νέο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026. Από την επανέκδοση αντλήθηκε ποσό 250 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 507 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Ολοκλήρωση θητείας

Την ολοκλήρωση της θητείας του Δανιήλ Μπεναρδούτ στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσε χθες το Υπερταμείο. Σύντομα, το Υπερταμείο θα κινήσει τις διαδικασίες για την επιλογή νέου προέδρου του ΔΣ των ΕΛΤΑ, ενώ μέχρι τότε ο Δ. Μπεναρδούτ θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Νέες χρεώσεις για τις ρευματοκλοπές

Τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος για φέτος, με βάση την προσαύξηση 50%-100% που ισχύει για όσους διαπράττουν ρευματοκλοπή, θέτει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές, οι νέες αντιστοιχούν σε αυξήσεις από 6% (για μη οικιακούς καταναλωτές) έως 31% για (ΚΟΤ Γ).

Μηχανισμός της ΕΕ για τα λιπάσματα

Το θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης στον τομέα των λιπασμάτων για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ αναδεικνύει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθ. Γιάννης Μανιάτης. Μάλιστα κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί τόσο ως προς τη δυνατότητα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τα λιπάσματα, ο οποίος θα περιλαμβάνει εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, όπως η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων, όσο και ως προς τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για την ενίσχυση της έρευνας σε εναλλακτικές τεχνολογίες λίπανσης.

8 εκατ. ευρώ για τον αφθώδη στη Λέσβο

Με απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 8.000.000 ευρώ για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης που αφορά κρατική ενίσχυση de minimis σε επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Οπως προκύπτει από την απόφαση, η δαπάνη αφορά μεταβιβάσεις προς νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα, με στόχο τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων του κλάδου.