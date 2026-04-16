Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα οστά ενός ιπποπόταμου ηλικίας 120.000 ετών σε μια ανασκαφή που χαρακτηρίζεται ως «ανακάλυψη μιας ζωής».

Οι ανασκαφές στη σπηλιά κάτω από το Κάστρο του Πέμπροουκ αποκάλυψαν έναν εξαιρετικά σπάνιο χώρο, γεμάτο ευρήματα που μαρτυρούν την παρουσία πρώιμων ανθρώπων και μαλλιαρών μαμούθ.

Το έργο στην Wogan Cavern, κάτω από το μεσαιωνικό κάστρο, έχει μετατρέψει τη σπηλιά σε πραγματικό θησαυρό προϊστορικών καταλοίπων.

Ο χώρος, που περιγράφεται ως «ιστορικής σημασίας», αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια, μετά την ανακάλυψη των οστών ενός μαλλιαρού μαμούθ ηλικίας 10.000 ετών το 2022.

Τώρα, οι αρχαιολόγοι προχώρησαν σε μια ακόμη πιο σημαντική ανακάλυψη: την αποκάλυψη ενός ιπποπόταμου που περιπλανιόταν στην Ουαλία πριν από 120.000 χρόνια.

«Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος στη Βρετανία – είναι μια ανακάλυψη που συμβαίνει μία φορά στη ζωή», δήλωσε ο δρ Ρομπ Ντίνις, επικεφαλής των πρώτων ανασκαφών.

Εκτός από ζωικά κατάλοιπα, οι ερευνητές εντόπισαν στοιχεία που υποδεικνύουν την παρουσία πρώιμων ανθρώπων και πιθανώς Νεάντερταλ κάτω από το κάστρο.

Ανασκαφές και νέα χρηματοδότηση

Οι ανακαλύψεις οδήγησαν το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για περαιτέρω έρευνες στη σπηλιά τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Παρά το περιορισμένο έργο μέχρι σήμερα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι η Wogan Cavern είναι ένας πραγματικά αξιοσημείωτος χώρος», ανέφερε ο δρ Ντίνις.

«Δεν έχουμε μόνο εξαιρετικά σπάνια στοιχεία για πρώιμους Homo sapiens, αλλά και ενδείξεις για ακόμη παλαιότερη ανθρώπινη παρουσία, πιθανότατα από Νεάντερταλ. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος στη Βρετανία – είναι μια ανακάλυψη που συμβαίνει μία φορά στη ζωή».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το νέο ερευνητικό πρόγραμμα θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μάθουν πολλά για τους πρώτους προϊστορικούς ανθρώπους, τον τρόπο ζωής τους και το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν.

Η σπηλιά κάτω από το κάστρο

Η σπηλιά, στην οποία οδηγεί μια σπειροειδής σκάλα που φέρεται να ανοίχτηκε τη βικτωριανή εποχή, θεωρούνταν για χρόνια ότι δεν περιείχε σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.

Ωστόσο, οι περιορισμένες ανασκαφές μεταξύ 2021 και 2024 αποκάλυψαν πλήθος προϊστορικού υλικού, καθώς μεγάλο μέρος των ιζημάτων παρέμεινε άθικτο.

Ο δρ Ντίνις, ειδικός στην Παλαιολιθική περίοδο, δήλωσε ότι ελπίζει να μπορέσουν να «χαρτογραφήσουν μια μακρά ακολουθία ανθρώπινης δραστηριότητας», από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που ζούσαν εκεί αμέσως μετά την τελευταία Εποχή των Παγετώνων, περίπου πριν από 11.500 χρόνια.

«Έχουμε επίσης βρει οστά ιπποπόταμου, που πιθανότατα χρονολογούνται από την τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο, γύρω στα 120.000 χρόνια πριν. Ο χώρος μπορεί να μας δείξει πώς οι αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον επηρέασαν τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί για περισσότερα από 100.000 χρόνια», πρόσθεσε.

Αισιοδοξία για τη συνέχεια των ερευνών

Ο διευθυντής του Κάστρου του Πέμπροουκ, Τζον Γουίλιαμς, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εξαιρετικά συναρπαστική είδηση» για όλους στο κάστρο.

«Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς η Wogan Cavern αρχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά της – είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη μεσαιωνική ιστορία με την οποία ασχολούμαστε συνήθως», σημείωσε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι εργασίες στη σπηλιά θα συνεχιστούν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω με τον Ρομπ και την ομάδα του, διασφαλίζοντας τη συλλογή για τους κατοίκους του Πέμπροουκ, της Ουαλίας και πέρα από αυτήν».

Οι νέες ανασκαφές αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου, με τους αρχαιολόγους να εκφράζουν αισιοδοξία ότι ο χώρος θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά αρχεία της Βρετανίας.