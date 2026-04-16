Μία υπόθεση παιδικής εκμετάλλευσης συγκλονίζει την Πάτρα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ένας 12χρονος φέρεται να εξαναγκαζόταν από τον ίδιο του τον πατέρα να εργάζεται στον δρόμο για περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί αναγκαζόταν να μετακινείται σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου πωλούσε προϊόντα, παραδίδοντας τα χρήματα στον πατέρα του. Η κατάσταση αυτή, που φαίνεται να είχε διάρκεια, επηρέασε βαθιά την καθημερινότητα και την ψυχολογία του ανήλικου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως, όταν ο 12χρονος, μη αντέχοντας άλλο, επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια. Η άμεση παρέμβαση της οργάνωσης οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν τη διερεύνηση της καταγγελίας.

Αστυνομικοί στην Πάτρα εντόπισαν το παιδί και ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και φιλοξενείται προσωρινά σε ασφαλές περιβάλλον.

Ο πατέρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της εκμετάλλευσης.

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας και της άμεσης παρέμβασης των αρμόδιων φορέων σε περιστατικά που αφορούν την προστασία ανηλίκων.