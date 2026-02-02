Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε Missing Alert για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, αυτή τη φορά για τη 16χρονη Ελευθερία Σ. που εξαφανίστηκε στη Νέα Σμύρνη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στις 31/01/2026.

Η εξαφάνιση της Ελευθερίας Σ. δηλώθηκε στις 02/02/2026, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά αμέσως στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της.

Η ανήλικη έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,70 μ., εύσωμη και φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, γκρι-ροζ ζακέτα και άσπρα αθλητικά παπούτσια την ημέρα της εξαφάνισης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε μέσα σε λίγη ώρα και δεύτερη φορά το Missing Alert για εξαφάνιση ανήλικης, μετά από αυτήν στα Πατήσια, αυτή τη φορά για μια 16χρονη στη Νέα Σμύρνη.

Όπως αναφέρει, στις 31/01/2026 και ώρα 13:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη η Ελευθερία Σ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 02/02/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Σ., 16 ΕΤΩΝhttps://t.co/PalrzirhPB pic.twitter.com/y7j9G8EjL5 — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) February 2, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.