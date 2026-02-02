Εξαφανίστηκε 16χρονη από τα Άνω Πατήσια την 1η Φεβρουαρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, ύστερα από αίτημα της οικογένειας. Όπως αναφέρεται, ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., βάρος 55 κιλά, σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια, ενώ φέρει σκουλαρίκι στη μύτη.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.