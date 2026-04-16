Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψαν οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq την Πέμπτη στη Wall Street, ενισχύοντας τα ισχυρά κέρδη της εβδομάδας. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην αισιοδοξία των επενδυτών για πιθανή επίλυση του πολέμου με το Ιράν.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,26%, στις 7.041 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,36% κλείνοντας στις 24.102 μονάδες, με τις τεχνολογικές μετοχές να κυριαρχούν. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 115 μονάδων ή 0,24%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν άνοδο άνω του 3% και 5% αντίστοιχα, ενώ ο Dow ενισχύθηκε πάνω από 1%.

Η θετική τάση ενισχύθηκε μετά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δέκα ημερών, η οποία τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή, ώρα Ελλάδος.

Η αναστολή των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου αποτελεί, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Αναφορικά με τις συνομιλίες Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, ο Τραμπ ανέφερε πως ο επόμενος γύρος διαπροσωπικών επαφών «πιθανότατα, ίσως, το επόμενο Σαββατοκύριακο».

Σε προηχογραφημένη συνέντευξη στο Fox Business που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν «πλησιάζει πολύ στο τέλος του», υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη επιθυμεί «επιτακτικά να καταλήξει σε συμφωνία».

Ανοδική πορεία της Wall Street

Οι μετοχές έχουν κινηθεί ανοδικά τις τελευταίες ημέρες λόγω των ελπίδων για επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500 ανέκτησε τις απώλειες που είχε καταγράψει από την έναρξη του πολέμου.

Την Τετάρτη, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq σημείωσαν σημαντικά ορόσημα, με τον πρώτο να κλείνει πάνω από τις 7.000 μονάδες για πρώτη φορά και τον δεύτερο να ξεπερνά τις 24.000 μονάδες. Πρόκειται για την ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα ανόδου του Nasdaq, τη μεγαλύτερη από τις 8 Νοεμβρίου 2021.

Παρά την αισιοδοξία των επενδυτών, αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει αστάθεια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην αμερικανική οικονομία.

«Θα χρειαστεί να αντέξουμε μερικά τρίμηνα με χαμηλότερο από το αναμενόμενο ΑΕΠ», δήλωσε στο CNBC ο Rob Williams, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Sage Advisory. «Όλοι περιμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το Ιράν, και αυτό θα είναι ένα μεγάλο θετικό στοιχείο, αλλά η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στο 2% σε ρυθμό ανάπτυξης. Πιθανότατα θα έχουμε μερικά τρίμηνα με ρυθμό κάτω του 2%». «Δεν ξέρω αν οι αγορές είναι προετοιμασμένες για αυτό», πρόσθεσε.