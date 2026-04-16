Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θέλει τώρα να δει αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες αμερικανικές εταιρείες με μεγάλη παραγωγική βάση να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή όπλων, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Αυτό θυμίζει πρακτική που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και συζητείται εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή όπου οι ανάγκες για παραγωγή όπλων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την παραγωγή όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού με κορυφαία στελέχη αρκετών τέτοιων εταιρειών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Μαίρη Μπάρα, το αφεντικό της General Motors, και ο Τζιμ Φάρλεϊ, ο διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor, σύμφωνα με πηγές της αμερικανικής εφημερίδας.

Η GE Aerospace και ο κατασκευαστής οχημάτων και άλλου εξοπλισμού Oshkosh ήταν επίσης μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στις συνομιλίες με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας. Η Oshkosh φέρεται να ξεκίνησε διάλογο με το Πεντάγωνο ήδη από το Νοέμβριο, μετά την έκκληση του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ προς τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή, δήλωσε εκπρόσωπος τα εταιρείας.

Οι σχετικές συζητήσεις και με άλλες εταιρείες είχαν ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο στο Ιράν , ανέφεραν επίσης οι πηγές. Η πίεση που ασκεί όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι ο στρατός χρειάζεται περισσότερους εταίρους για να αυξήσει γρήγορα τις προμήθειες πυρομαχικών και τακτικού υλικού, όπως πυραύλους και τεχνολογία αντι-drone, όπως εκτιμάται.

Αλλαγή παραγωγής

Οι συνομιλίες ήταν προκαταρκτικές αλλά ευρέος φάσματος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωναν από την πλευρά τους ότι οι Αμερικανοί κατασκευαστές μπορεί να χρειαστούν για να στηρίξουν τις παραδοσιακές αμυντικές εταιρείες και βολιδοσκόπησαν τις εταιρείες εάν θα μπορούσαν να στραφούν γρήγορα σε παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού.

Οι αξιωματούχοι ρώτησαν εάν οι εταιρείες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην παραγωγή την ώρα που το αμερικανικό Πεντάγωνο επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική ικανότητα. Οι αξιωματούχοι ζήτησαν επίσης από τα στελέχη να εντοπίσουν τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να υπάρξουν στην ανάληψη τέτοιων αμυντικών έργων, από τις απαιτήσεις σύναψης συμβάσεων έως εμπόδια στη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Το Πεντάγωνο ενδιαφέρεται να στρατολογήσει τις εταιρείες ώστε να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό και την παραγωγική τους ικανότητα γενικότερα, για να αυξήσουν την παραγωγή πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού. Αυτό γίνεται καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν εξαντλούν τα αποθέματα των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

Το Υπουργείο Άμυνας «έχει δεσμευτεί να επεκτείνει γρήγορα τη βιομηχανική βάση του αμυντικού τομέα, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες», ανέφερε μεταξύ άλλων επίσημη ανακοίνωση από το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με στελέχη του βιομηχανικού κλάδου των ΗΠΑ αξιωματούχοι της άμυνας χαρακτήρισαν την ενίσχυση της παραγωγής όπλων ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο παράγοντας Ουκρανία

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα για την ικανότητα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού μέσα στη χώρα, αφότου η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της στον ΝΑΤΟ άρχισαν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες όπλων στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Το πρόσφατο αίτημα του Πενταγώνου για προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος του υπουργείου στη σύγχρονη ιστορία, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην κατασκευή πυρομαχικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προστίθεται.