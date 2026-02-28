Η παγκόσμια κατάταξη της αυτοκινητοβιομηχανίας για το 2025 οριστικοποιήθηκε μετά την δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης του ομίλου Stellantis στις 26 Φεβρουαρίου, με τρεις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να φτάνουν στην πρώτη δεκάδα.

Οι Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor και General Motors διατήρησαν τις θέσεις τους στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Ο Όμιλος Stellantis εξασφάλισε την πέμπτη θέση με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 5,4 εκατομμύρια μονάδες, ενισχυμένες από την αύξηση 11% σε ετήσια βάση το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τρεις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες – BYD , SAIC και Geely Holdings – βελτίωσαν όλες τις κατατάξεις τους, ενώ η Nissan έπεσε εκτός της πρώτης δεκάδας.

Η BYD ανέβηκε στην έκτη θέση με ετήσιες πωλήσεις 4,602 εκατομμυρίων οχημάτων. Από αυτό το σύνολο, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τα 2,2567 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 27,86% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας την Tesla, καθιστώντας την τον παγκόσμιο ηγέτη στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων για πρώτη φορά.