Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα με παραδοσιακούς βενζινοκινητήρες που θα πωλούνται από το 2035. Φορείς γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών καθώς και η Stellantis, που έχει χαρτοφυλάκιο από 14 μάρκες, ασκούν εκ νέου αυστηρή κριτική στις καινούργιες ρυθμίσεις. Φορείς αυτοκινητοβιομηχανιών της Γαλλίας από την πλευρά τους, φαίνεται να τηρούν πιο συγκαταβατική στάση.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταργήσει την υποχρέωση των αυτοκινητοβιομηχανιών να πωλούν από το 2035 οχήματα που θα εκπέμπουν μόνο μηδενικούς ρύπους, όπως είναι τα ηλεκτρικά.

Όμως οι περιορισμοί παραμένουν πολύ μεγάλοι, αφού ορισμένα καινούργια βενζινοκίνητα ή υβριδικά οχήματα που θα μπορούν να πωλούνται από το έτος αυτό θα πρέπει να αντισταθμίζουν τις εκπομπές ρύπων με τη χρήση «πράσινου» χάλυβα, με πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα και με τη χρήση εξαρτημάτων «Made In Europe». Όλα αυτά, λένε οι επικριτές του αναθεωρημένου σχεδίου επιβάλλουν περίπλοκες και δαπανηρές αλλαγές στην εξέλιξη και την κατασκευή –με μεγαλύτερο κόστος για τους καταναλωτές και πιθανές χαμηλότερες πωλήσεις.

«Σε εποχές που η ευρωπαϊκή οικονομική ισχύς είναι κρίσιμο στοιχείο, ολόκληρο αυτό το πακέτο από τις Βρυξέλλες είναι καταστροφικό», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ στους Financial Times η Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, πρόεδρος του γερμανικού λόμπι αυτοκινήτων VDA. «Αυτό που φαίνεται να είναι μεγαλύτερο άνοιγμα (ευελιξία) είναι γεμάτο με τόσα πολλά εμπόδια που κινδυνεύει να παραμείνει αναποτελεσματικό στην πράξη», προσέθεσε

Η Stellantis -ο ευρωπαϊκός όμιλος πίσω από τις μάρκες Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks και Vauxhall- προειδοποίησε ότι οι νέες προτάσεις της Κομισιόν δεν αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις της μετάβασης σε ηλεκτρικά οχήματα ειδικά για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και δεν περιλάμβαναν αρκετή ευελιξία για την επίτευξη το 2030 των στόχων εκπομπών ρύπων.

«Η εισαγωγή της τεχνολογικής ουδετερότητας μέσω της αναθεώρησης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO₂ για το 2035 είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν θα υποστηρίξει την παραγωγή οικονομικά προσιτών οχημάτων για τη συντριπτική πλειοψηφία των πελατών», προειδοποίησε η εταιρεία σύμφωνα με τους FT.

Ο κλαδικός φορέας αυτοκινητοβιομηχανιών της Γαλλίας, η Plateforme Automobile (PFA), υιοθέτησε πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Ίσως επειδή η Γαλλία είναι εκείνη η οποία είχε πιέσει για την προστασία από την ΕΕ οχημάτων που θα κατασκευάζονται με εξαρτήματα «Made in Europe». Τα συγκεκριμένα κριτήρια για αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.

Η μερική αλλαγή στάσης της ΕΕ

Μετά από συνεχείς πιέσεις από αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Κομισιόν επιχείρησε να βάλει νερό στο κρασί της και να μην προχωρήσει σε ολική απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035 όπως σχεδίαζε αρχικά.

Αυτό έγινε μετά από έντονες πιέσεις χωρών όπως η Γερμανία και η Ιταλία αλλά και από τις ίδιες τις εταιρείες. Μέχρι τώρα οι κατασκευαστές ήταν υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ότι το 100% της παραγωγής νέων αυτοκινήτων και φορτηγών θα είχε μηδενικές εκπομπές από το 2035 και μετά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα αναφέρει πως το συγκεκριμένο όριο θα μειωθεί στο 90%.

Το υπόλοιπο 10% της παραγωγής οχημάτων που δεν είναι ουδέτερο ως προς τις εκπομπές ρύπων, θα πρέπει να αντισταθμιστεί από άλλα πράσινα μέτρα στην κατασκευή του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πράσινου χάλυβα που κατασκευάζεται στην Ευρώπη ή της χρήσης βιοκαυσίμων σε μη ηλεκτρικά οχήματα.

Το σχέδιο δίνει επίσης στις αυτοκινητοβιομηχανίες τριετές περιθώριο, από το 2030 έως το 2032, για να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, ενώ ο στόχος του 2030 για τα βαν θα μειωθεί στο 40% από 50%.