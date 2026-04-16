Η Ferrero, γνωστή για την παραγωγή της Nutella, επιβεβαίωσε ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησαν ελέγχους στα γραφεία της, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

«Η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως και παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται», ανέφερε εκπρόσωπος της Ferrero σε δήλωση προς το Reuters.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Κομισιόν είχε ανακοινώσει ότι προχώρησε σε εφόδους στις εγκαταστάσεις μιας ανώνυμης εταιρείας παραγωγής σοκολατοειδών, λόγω υποψίας παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έρευνα αφορά «πιθανό κατακερματισμό της αγοράς με τη μορφή περιορισμών στο εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών-μελών και εμπόδια σε αγορές από πολλές χώρες».

Εδώ και χρόνια, Ευρωπαίοι έμποροι κατηγορούν μεγάλες πολυεθνικές για πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες, όπως η διατήρηση διαφορετικών τιμών ανά χώρα της Ε.Ε. Οι πρακτικές αυτές δυσχεραίνουν τα σούπερ μάρκετ να αγοράζουν επώνυμα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες και να τα διαθέτουν ενιαία σε ολόκληρη την Ένωση.