Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη διεξαγωγή συνάντησης, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη ο χρόνος και ο τόπος της, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία του Πακιστάν κατευθύνεται προς την Τεχεράνη, προκειμένου να μεταφέρει μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να συμβάλει στον προγραμματισμό του δεύτερου γύρου συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια σημαντική συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την Τρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυο χώρες βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, όπως αναφέρουν με δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται ο ιστότοπος Axios.