Μείωση 1% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Φεβρουάριο εφέτος και ανήλθε σε 29.072.219 χιλ. ευρώ, έναντι των 29.366.443 χιλ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα ‘Αλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (16,3%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (19,9%).