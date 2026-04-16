Ο διάδοχος του ID.3 πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του με νέα ονομασία. Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.

Ο Martin Sander, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη για τις Πωλήσεις, το Marketing και το After Sales, δήλωσε: «Αναπτύξαμε τη νέα γενιά οχημάτων με γνώμονα τη φιλοσοφία “True Volkswagen” και τοποθετήσαμε με συνέπεια το όφελος για τους πελάτες μας στο επίκεντρο. Εκτός από τη μεγάλη αυτονομία, μοντέλα όπως το ID.3 Neo ξεχωρίζουν για τον διαχρονικό σχεδιασμό τους, που προσφέρει μακροχρόνια αξία, για την υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζει μια αισθητά πιο ποιοτική οδηγική εμπειρία, αλλά και για την τεχνική αρτιότητα στην οποία μπορεί κανείς να βασίζεται καθημερινά. Όλα αυτά πλαισιώνονται από ιδιαίτερα διαισθητική λειτουργία, που κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο εύκολη και πιο άνετη».

Στο εξοπλισμό του φέρει, μεταξύ άλλων Lane Assist, Front Assist και λειτουργία πέδησης κατά την αλλαγή κατεύθυνσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το αναβαθμισμένο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η οδήγηση με ένα πεντάλ, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, όπως ισχύει πλέον για όλα τα νέα μοντέλα ID., δίνεται η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές, από ηλεκτρικά μπάρμπεκιου έως ηλεκτρικά ποδήλατα, με ισχύ έως 3,6 kW, απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης, μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load.

Τα νέα μοντέλα ID. διαθέτουν το νέο σύστημα infotainment Innovision. Στο In-Car Shop του νέου συστήματος infotainment έχει ενσωματωθεί και ένα νέο app store, που επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών ψηφιακά, με ευελιξία και προσαρμογή στο εκάστοτε όχημα.

Το σύστημα κίνησης του ID.3 Neo προσφέρει αυτονομία έως 630 km (WLTP²). Κατά το λανσάρισμα, το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις – Trend, Life και Style – με τρία επίπεδα ισχύος και τρία διαφορετικά μεγέθη μπαταρίας. Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 125 kW (170 PS)³, 140 kW (190 PS)⁴ και 170 kW (231 PS)⁵. Η έκδοση των 125 kW συνδυάζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh (καθαρή) και αποτελεί τη βασική διαμόρφωση του ID.3 Neo Trend. Τα ID.3 Neo Life και ID.3 Neo Style διατίθενται επίσης προαιρετικά με μπαταρία 58 kWh (καθαρή) και ισχύ 140 kW, καθώς και με μπαταρία 79 kWh (καθαρή) και ισχύ 170 kW. Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν φόρτιση DC έως 105 kW⁶, σε σταθερά υψηλό επίπεδο, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση των 79 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 183 kW⁶.