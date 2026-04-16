Ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια Τζάστιν Φέρφαξ, σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Όπως μετέδωσε το CNN, οι αρχές εντόπισαν νεκρούς τον Τζάστιν Φέρφαξ και τη σύζυγό του, Σερίνα Φέρφαξ, στο σπίτι τους στο Annandale της Βιρτζίνια, το πρωί της Πέμπτης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας, Κέβιν Ντέιβις, δήλωσε ότι ο 47χρονος πρώην αντικυβερνήτης πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του πριν αυτοκτονήσει. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, ενώ, σύμφωνα με τον Ντέιβις το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Η πολιτική πορεία του Τζάστιν Φέρφαξ

Ο Δημοκρατικός πολιτικός είχε υπηρετήσει ως αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια από το 2018 έως το 2022. Το 2019 είχε κατηγορηθεί από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αιτήματα για την παραίτησή του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ολοκλήρωσε κανονικά τη θητεία του.

Στη συνέχεια, ο Φέρφαξ έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του κυβερνήτη, ωστόσο ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές του 2021 από τον πρώην κυβερνήτη της Βιρτζίνια Τέρι Μακόλιφ.