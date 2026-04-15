Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε σήμερα στο Truth Social μια εικόνα, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, που απεικονίζει τον Ιησού να τον αγκαλιάζει. Η ανάρτηση έρχεται δύο ημέρες μετά τη διαγραφή προηγούμενης δημοσίευσης του Αμερικανού προέδρου, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις επειδή θεωρήθηκε ότι συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού.

Η νέα εικόνα δείχνει τον Τραμπ με τα μάτια κλειστά, να κλίνει το κεφάλι του προς τον Ιησού, πίσω από ένα μικρόφωνο και μπροστά από μια αμερικανική σημαία. Η αρχική ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος… αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά, τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός μπορεί να παίζει το χαρτί Τραμπ!»

Στην αναδημοσίευση, ο Τραμπ πρόσθεσε τη φράση: «Στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!!!»

Επίθεση Τραμπ κατά του πάπα Λέοντα

Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει τις φραστικές επιθέσεις του προς τον πάπα Λέοντα, ο οποίος έχει εκφράσει σφοδρή κριτική για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν. Στην τελευταία του ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε «κάποιον να ενημερώσει τον πάπα Λέοντα» για τις δολοφονίες διαδηλωτών από το Ιράν και δήλωσε πως «το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, υποστήριξε ότι ο πάπας έκανε λάθος όταν είπε πως οι μαθητές του Χριστού «δεν είναι ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε κράδαιναν τα ξίφη και σήμερα ρίχνουν βόμβες». Ο Βανς πρόσθεσε ότι «είναι πολύ, πολύ σημαντικό για τον πάπα να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

Αντίδραση του πάπα Λέοντα

Ο πάπας Λέων, απαντώντας στις επιθέσεις του Τραμπ, δήλωσε πως «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά. Σε ομιλία του στο Αλγέρι τη Δευτέρα, κατήγγειλε τις «νεοαποικιακές» δυνάμεις που, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Η σχέση Τραμπ με τους χριστιανούς ψηφοφόρους

Οι χριστιανοί ψηφοφόροι αποτελούν κρίσιμο τμήμα της πολιτικής βάσης του Τραμπ. Παρότι δεν πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε σημαντική πλειοψηφία χριστιανών, συμπεριλαμβανομένων καθολικών, στις εκλογές του 2024.

