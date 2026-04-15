«Η πολιτική ουσία είναι ότι έχουμε την αντιπολίτευση της απελπισίας, γιατί πιάνουν ένα θέμα το οποίο έχει την αξία που έχει, εγώ δεν υποτιμώ κανένα θέμα, βγάζουν 5 6,7,8 ανακοινώσεις για το θέμα αυτό και κάνουν μονότονα και μονοθεματικά αντιπολίτευση για κάτι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Γιατί; Γιατί δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική. Όταν δεν έχεις θέσεις, όταν δεν έχεις κοστολογημένο πρόγραμμα, όταν δεν έχεις τι να πεις στον κόσμο που σε βλέπει, προσπαθείς απλά να “ξηλώσεις το πουλόβερ” του πολιτικού σου αντιπάλου». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» του Blue Sky, σχολιάζοντας τη συζήτηση για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία και ας αξιολογηθεί και ο κύριος Λαζαρίδης και όποιος άλλος είναι στο κυβερνητικό σχήμα και προφανώς και οι βουλευτές για τη δράση τους, για το έργο τους και για τη δουλειά την οποία κάνουν ή δεν κάνουν για τον κόσμο. Ας κρίνει η κοινωνία τον κύριο Λαζαρίδη και τον κάθε κύριο Λαζαρίδη», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει θέμα. «Και αυτό που γνωρίζω, αυτό λέω. Από κει και πέρα… δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής… αυτό γνωρίζω, αυτό σας λέω. Άρα, οφείλω να μεταφέρω την εικόνα την οποία έχω. Το αν, το ξαναλέω και προσέχω και κάθε μου λέξη, το αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης είναι κάτι το οποίο αυτήν τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, τι έγινε το 2007 υπηρεσιακά… Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν προσκόμισε κάποιον ψευδή τίτλο ή πλαστό ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Αυτό προκύπτει από αυτό το οποίο έδειξε σήμερα και αυτό το οποίο ήταν και στο βιογραφικό του και ότι μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με βάση ακόμα και αυτόν τον τίτλο ή χωρίς και αυτόν τον τίτλο σπουδών, θα μπορούσε δηλαδή να είναι και ως απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το αν υπηρεσιακά έγινε η σωστή, δηλαδή είναι η σωστή διαδικασία, είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπηρεσιακό ζήτημα», τόνισε.

Για την κριτική περί «ρουσφετιών» και τη συζήτηση για πιθανότητα κατάργησης του σταυρού προτίμησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Το θεωρώ “τσουβάλιασμα” και να λέμε ότι όσοι είναι στη μάχη του σταυρού κάνουν ρουσφέτια και από την άλλη “τσουβάλιασμα” να λέμε ότι όσοι δεν είναι δεν κάνουν. Τα ρουσφέτια τα αντιμετωπίζεις με την όποια θέση ευθύνης, με τα νομοσχέδια που εισάγεις στη Βουλή και ψηφίζονται αν ψηφιστούν από τη Βουλή και με τις πολιτικές που εφαρμόζεις. Εγώ θεωρώ ότι ο σταυρός, η επαφή με τους πολίτες, η επικοινωνία μαζί τους, τα αρνητικά που ακούω κι εγώ αυτόν τον περίπου 1,5 χρόνο που είμαι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα και θέλω να εκλεγώ, υπό τον όρο να το θέλουν και οι πολίτες του Βόρειου Τομέα, αυτή η επαφή είναι μια καθημερινή προσγείωση στην πραγματικότητα, τη μόνη πραγματικότητα που είναι η κοινωνία. Αν θέλουμε πολιτικούς αποκομμένους από την κοινωνία, τότε θα δημιουργήσουμε μία Βουλή ελίτ».

«Όσοι μιλάνε -για παράδειγμα- για περισσότερες ή πολλές έδρες Επικρατείας, ακούω και διάφορα περί κατάργησης σταυρού, τα οποία από πουθενά δεν προκύπτουν, τότε στην πραγματικότητα θέλουν να αλλοιώσουν τη λαϊκή βούληση, να μειώσουν την επίδραση των πολιτών», συμπλήρωσε.

Για ενδεχόμενες συνεργασίες, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ΝΔ ζητάει την αυτοδυναμία: «Εμείς θα ζητήσουμε στις εκλογές του 2027 εκ νέου αυτοδυναμία. Και γιατί αυτό που λέω προκύπτει ότι είναι ένας ρεαλιστικός, όχι εύκολος, αλλά ρεαλιστικός στόχος; Γιατί με το ίδιο περίπου ποσοστό που είμαστε τώρα σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, είχαμε ξεκινήσει και την προεκλογική περίοδο το 2023 και μάλιστα τώρα είμαστε έναν χρόνο πριν τις εκλογές του 2027».

«Τώρα, εάν την επόμενη των εκλογών ο κόσμος δεν πει ναι σε αυτό το οποίο λέμε εμείς, δεν απαντήσει θετικά, δεν μας δώσει αυτοδυναμία, η δική μας επιδίωξη είναι ο τόπος… Εγώ θεωρώ ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Από κει και πέρα, όμως, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία, αυτό είναι μία άσκηση για δύο. Το “ταγκό θέλει δύο”… Εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πρόταση στο ΠΑΣΟΚ γιατί ζητάμε αυτοδυναμία και βλέπουμε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Είναι άλλο το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, άλλο το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου, άλλο το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, το κόμμα που “κρεμάστηκε στα μανταλάκια”, τα στελέχη του “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια”, από τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, να δεχόταν να συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας ή να βρεθεί στην ίδια πλευρά, πολλές φορές, με τα κόμματα αυτά, να ψηφίσει “παρών” στη Βουλή και να έχει την ίδια ρητορική. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ τον κύριο Βενιζέλο να μιλάει για “χαμένα βαγόνια”, που έχουν μιλήσει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι «εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πρέπει ο τόπος να έχει κυβέρνηση». «Το εντελώς αντίθετο από αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τι είπε; Ήταν η θέση του κύριου Δούκα, που είναι και θέση κεντρική του ΠΑΣΟΚ. Καλύτερα ακυβερνησία παρά η κυβέρνηση αυτή ή η συγκυβέρνηση αυτή. Αυτό, λοιπόν, είναι άλλος ένας λόγος που θεωρώ ότι είναι μονόδρομος-δική μας θέση είναι αυτή, ο κόσμος θα αποφασίσει- η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

Σχετικά με το εάν θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχία κατά την ψήφιση της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Αυτό το οποίο γνωρίζω προς το παρόν είναι ότι στα ζητήματα της ασυλίας δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα της επόμενης συζήτησης, τότε θα μπορώ να σας δώσω μια εικόνα. Γενικά σε αυτές τις ψηφοφορίες δεν μπαίνει κομματική πειθαρχία. Υπάρχει ψήφος κατά συνείδηση και σε περιπτώσεις υπουργών επειδή είναι άλλη περίπτωση από την άρση ασυλίας, εκεί την αξιολόγηση την κάνει στην πραγματικότητα η Βουλή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως ας πούμε ο κύριος Τριαντόπουλος, όπου οι ίδιοι ζητάνε να κριθούν από τον φυσικό δικαστή και από κει και πέρα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος».