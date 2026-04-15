Απάτη ύψους άνω των 227.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας στοιχεία που αφορούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες σπόρων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται έμπορος 71 ετών, ήδη κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν δύο εταιρείες με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες υπήρχαν μόνο «στα χαρτιά». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες εταιρείες-φαντάσματα δεν είχαν πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ούτε ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, δεν διέθεταν ενεργές έδρες ή τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση των αρχών ότι λειτουργούσαν αποκλειστικά για τη διευκόλυνση παράνομων συναλλαγών. Μέσω αυτών, ο 71χρονος φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και να κατασκεύαζε πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες.

Οι αγρότες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χρησιμοποιούσαν τις ετικέτες στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λάβουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για εκτεταμένη απάτη που ζημίωσε σοβαρά τα κοινοτικά κονδύλια.

Τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία, η πρώτη εταιρεία φέρεται να εξέδωσε, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 440.000 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους. Η δεύτερη εταιρεία, σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους —από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025—, εξέδωσε τιμολόγια αξίας 185.000 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, 289 παραγωγοί φέρονται να χρησιμοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα ενισχύσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό ποσό που επιχειρήθηκε να αποσπαστεί υπερβαίνει τα 227.000 ευρώ.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν πλήθος εταιρικών εγγράφων, τρεις σφραγίδες των εμπλεκόμενων εταιρειών, ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο, καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως σκληρός δίσκος και εκτυπωτής.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν αυτοκόλλητες ταινίες με την ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, στις οποίες αναγραφόταν αναφορά σε επανέλεγχο τον Αύγουστο του 2023. Τα ευρήματα αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη διαλεύκανση του πλήρους δικτύου συνεργών και πελατών.

Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι ευθύνες και οι διασυνδέσεις της υπόθεσης.